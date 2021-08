Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Temos sugestões

Dinossauros à solta em Albufeira



Exposição | 9 ago. | Albufeira | M/0

O Parque do Ribeiro, em Albufeira, recebe uma exposição verdadeiramente jurássica. São 14 dinossauros que vão marcar presença pelo “Vale dos Dinossauros”, até 22 de agosto. Os modelos vêm diretamente do Dino Parque da Lourinhã, o maior museu ao ar livre da Europa dedicado à temática dos dinossauros e à paleontologia.

Canoagem na praia fluvial do Rosário

Desporto | 10 ago.: 15h | Moita | M/0

A Câmara Municipal da Moita volta a proporcionar a toda a população, a oportunidade de experienciar, gratuitamente, um "Agosto Flutuante", na Praia Fluvial do Rosário. A canoagem integra o programa “NaturalMoita” que incentiva a prática desportiva ao ar livre, incutindo, desta forma, hábitos de vida saudáveis na população, valorizando também o património local e a zona ribeirinha deste concelho à beira Tejo.

Mistérios em São Roque

Peddy Paper | 11 ago.: 10h | Moita | 3-14

Um código de letras encontrado numa epígrafe de pedra com mais de 500 anos é o início de uma aventura, onde se irá descobrir a história de São Roque, os seus painéis de azulejos e os espaços mais escondidos de uma igreja única da cidade de Lisboa. Descubra a colina de São Roque, em família, através de um roteiro cheio de desafios.

Os Saltimbancos

Musical | 12 ago.: 21h| Porto | M/3

Este é um musical inspirado no conto “Os Músicos de Bremen”, recolhido pelos irmãos Grimm e adaptado por Sergio Bardotti como uma alegoria política, na qual o Jumento representaria a inteligência, a Galinha a classe operária, o Cão os militares, e a Gata os artistas. O Barão, inimigo dos animais, é a personificação dos detentores do meio de produção.

Missão Yeti: Em busca do homem das neves



Sessão de Cinema | 13 ago.: 21.30h | Almeirim | M/6

A Biblioteca Municipal de Almeirim está a organizar um ciclo de cinema gratuito que vai decorrer em espaços ao ar livre pela região. No dia 13, conheça a história de um jovem detetive Nelly Maloye que cruza-se, acidentalmente, com o ambicioso antropólogo Simon Picard. Apoiados por um filantropo em busca de glória, os dois embarcam numa aventura épica para provar a existência do Yeti, o Abominável Homem das Neves.

