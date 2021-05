História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar

3 mai.: 9h-12.30h, 14h-17.30h | exposição | Maia | M/0

No ano em que Luís Sepúlveda nos deixou, relembra-se, através de uma exposição, o espetáculo "História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar", a partir da obra do autor, que o Teatro Art’Imagem estreou em 2008, com dramaturgia e encenação de Pedro Carvalho e Valdemar Santos. A mostra apresenta os materiais cenográficos e as marionetas de Sandra Neves, recordando o universo do espetáculo.

Qual o lugar mais divertido para passear de bicicleta?

4 mai. | passatempo | todo o País | M/0

Participe no passatempo da Estrelas & Ouriços, em parceria com a Mia Gato, e habilite-se a ganhar uma bicicleta de aprendizagem desta loja onde encontra peças próprias e únicas sempre sustentadas na criatividade, funcionalidade e segurança.

Maior ponte pedonal do mundo fica em Portugal

5 mai.: 8h-20h | passeio | Arouca Geopark | M/6

Em Arouca, Portugal, encontra-se a maior ponte pedonal suspensa do mundo. Os residentes da localidade já estrearam a fantástica obra e outros visitantes vão poder fazê-lo a partir de 3 de maio. Uma excelente opção de passeio para fazer com os miúdos mais crescidos, com toda a segurança e muita adrenalina à mistura.

National Geographic: De Polo a Polo, uma viagem aos grandes paraísos naturais

6 mai. | exposição | Bragança | M/0

Bragança foi a cidade escolhida para acolher, pela primeira vez em Portugal, a exposição “De Polo a Polo, uma viagem aos grandes paraísos naturais”, que reúne 52 trabalhos de mais de 30 prestigiados fotógrafos da National Geographic, alguns dos quais distinguidos com os prémios Wildlife Photographer of the Year e o World Press Photo.

O que fazer no Dia da Criança?

7 mai. | passatempo | Hotéis Martinhal | Cascais, Sagres e Faro | M/0

Rumar ao Martinhal Sagres Beach Family Resort Hotel é garantia de bons momentos em família. Participe neste passatempo e ganhe 2 noites no Martinhal Sagres, Martinhal Cascais ou Martinhal Quinta, para 2 adultos e 2 crianças até aos 12 anos, com pequeno-almoço incluído.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.