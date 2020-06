Experiências no Paraíso

Atividade livre | 29 jun.: 10h-18h | 4-7

Numa visita ao belíssimo jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, encontra disponível, para as famílias, três visitas self-service com malas de atividades para descobrir o Jardim Gulbenkian. Incluídos estão: jogos, histórias e materiais para experienciar o jardim, seguindo diferentes mapas/percursos.

Webinar gratuito: "As Crianças e os Jovens em isolamento social"

Webinar | 30 jun.: 16h | Zoom

O Instituto de Apoio à Criança (IAC) e a UNICID da Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Coimbra (ESE-IPC), em parceria com a Estrelas & Ouriços, promoveram, ao longo de semanas, um estudo para apurar como estão as crianças e jovens a gerir o período de isolamento social. Já se chegou a conclusões e o convite agora é para as conhecer através de um webinar gratuito que vai acontecer a 30 de junho, no Zoom.

Verão é no Pavilhão!

Visita | 1 jul.: 10h-18h | M/0

O Pavilhão do Conhecimento está de volta com muita animação para este verão, mas para que ninguém fique de fora oferece um bilhete de criança na compra de um bilhete de adulto. Mergulhe num sem fim de experiências!

Da Nascente até à Foz

Exposição | 2 jul.: 10h-17.45 | M/0

O Pavilhão da Água, situado no Parque da Cidade, na cidade do Porto, já reabriu ao público, com a sua exposição que permite viajar ao longo do rio. Este é o local perfeito para explorar variadas experiências científicas sobre os fenómenos relacionados com os recursos hídricos. A nova área expositiva consiste numa viagem pelo rio, da Nascente à Foz.

Viagem imersiva às lendas da cidade Invicta

Espetáculo audiovisual | 3 jul.: 11h, 13h, 15h, 17h e 19h | M/0

O espetáculo audiovisual imersivo – que tem como mote a cidade e os seus mistérios – apresenta 10 lendas, como a das famosas tripas à moda do Porto; o Cerco do Porto e o seu Dragão; ou o fantasma da estação de São Bento: uma sugestão lúdica e para toda a família.

“O Circo” de Charles Chaplin pela Cinemateca Júnior

Cinema | 4 jul.: 15h | M/6

A Cinemateca Júnior entra no mês de julho com um conjunto de filmes animados em forma de poema visual, dedicados ao público infantojuvenil. Entre no mundo do Circo de Charles Chaplin.

Famílias a explorar ciência!

Atividades | 5 jul.: 11h, 17h | M/4

O Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra reabriu ao público no dia 27 de junho. O Exploratório promove atividades de férias para crianças e adolescentes, reabre a exposição “Bichos de Pata Articulada”, volta a ter sessões de cinema a 360º no Hemispherium, apresenta atividades de ciência para famílias e retoma as conversas, em sunset, com médicos e investigadores.