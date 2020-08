Pelos Jardins Históricos de Portugal

Lisboa| Exposição | 31 ago.: 9.30h-17.30h | M/0

Integrada na Lisboa Capital Verde Europeia 2020, a exposição “Jardins Históricos de Portugal” organiza-se em torno de grandes momentos, nos fundos da Biblioteca Nacional. Dos vários momentos da mostra, consta a apresentação das 12 rotas turísticas dos jardins históricos de Portugal, começando pelo interior do país, seguindo pelo litoral com os centros urbanos do Grande Porto à Grande Lisboa, e continuando até à Madeira e aos Açores.

No País dos Brinquedos

Torres Vedras | Museu | 1 set.:10h-18h | M/0

Esta mostra de brinquedos de Octávio Neves é um espaço vivo e testemunha das práticas lúdicas da criança através do espaço e do tempo, e eco da sociedade com os seus modos de vida, os seus progressos técnicos, as suas obsessões, representando, por isso mesmo, a história da própria Humanidade.

À descoberta do mundo do Vinho do Porto Sandeman

Vila Nova de Gaia | visita | 2 set.: 15h,16.30h | M/5

Com mistérios, desafios e muita animação, agora pode desvendar os segredos das Caves Sandeman e dar a conhecer às crianças como é feito o vinho, com um programa especial pensado para a família, disponível até 6 de setembro, às 15h e às 16.30h.

Em estreia: O Segredo das Bolachas

Todo o País | cinema | 3 set. | M/6

A vida de Owen Huntington (Fernando Alvim) é um ciclo contínuo de trabalho, alimentação e sono, que o impede de ver com frequência a sua esposa Zoe (Maria João Abreu) e a sua filha MacKenzie (Mia Belo) de três anos e isso deixa-o bastante triste. Um dia, Owen descobre que um tio que já não via há muito tempo faleceu e deixou-lhe como herança o seu circo, que vai precisar de uma boa magia, que passa por uma caixa de bolachas, para voltar a ser o que era.

Os Casagrandes: novo episódio no Nickelodeon

Todo o País | televisão | 4 set.: 14h,19.15h | M/6

Os Casagrandes conta a estória de Ronnie Anne, uma miúda de 11 anos independente e com espírito de aventura, que explora a vida na cidade com as três gerações da sua grande e afetuosa família mexicano-americana.

Festival de Circo anima ruas do Porto

Porto | circo | 5 set.: 15h-18h | M/0

A pandemia impediu a realização da quinta edição do Trengo – Festival de Circo do Porto. A iniciativa estava prevista para o período inicial do mês de julho (entre os dias 1 e 5). Contudo, surge agora o “Trengolas”: trata-se na essência de um ciclo de circo contemporâneo cuja duração se prolonga até 26 de Setembro. O acesso ao público será gratuito mediante a observância de algumas condições que se prendem com o período pandémico que estamos a viver.

No trilho do flamingo

Alcochete | passeio | 6 set. | M/0

No concelho de Alcochete está a mais importante zona húmida do País e uma das mais importantes da Europa. Está classificada como Reserva Natural, um estatuto que lhe foi atribuído devido à diversidade de aves migratórias que escolhem o estuário do Tejo como habitat durante o inverno. A Reserva Natural do Estuário do Tejo é local de abrigo para mais de 120 mil aves!