Um Mundo de Máscaras

Museu | 18 mai. | M/0

O uso de máscaras está a marcar o ano de 2020. São o rosto visível da maior pandemia vivida pela atual geração em todo o mundo, mas a verdade é que as máscaras sempre fizeram parte da história da Humanidade. O Museu da Farmácia juntou-se ao Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, ao Museu da Marioneta, ao Museu do Oriente e ao Museu Nacional de Etnologia para dar a conhecer a exposição Um Mundo de Máscaras, mostrando que, ao longo da história, este objeto esteve sempre presente.

Histórias para contar

Hora do conto | 19 mai.: 10.30h | M/0

A Fábrica das Histórias - Casa Jaime Umbelino conta histórias e sugere atividades a partir delas. No dia 19, o foco vai estar no conto original russo O Nabo Gigante, de Alexis Toltoi e Niamh Sharkey. Conheça outros contos infantojuvenis disponíveis na página de Facebook Fábrica das Histórias - Casa Jaime Umbelino.

Formas e cores no museu

Oficina | 20 mai.: 17h | M/4

Nas ruas de Torres Vedras encontra formas e cores que dão origem a autênticas paredes de arte e matemática. Como? Descubra tudo no Facebook do Museu Municipal Leonel Trindade.

Contar Histórias e Sobreviver

Hora do Conto | 21 mai.:10h | M/0

A Biblioteca Municipal do Seixal promove todas as quintas-feiras, às 10h, uma sessão da hora do conto em direto. As histórias ganham vida pela voz de Susana Filipe. Se não conseguir acompanhar em direto, não se preocupe, o canal de Youtube “Contar histórias e sobreviver” que dá “casa” a este projeto guarda todos os videos.

Descobrir com a Gulbenkian

Atividades | 22 mai. | M/0

A Fundação Calouste Gulbenkian quer continuar a partilhar ideias criativas e artísticas que os miúdos podem fazer sozinhos ou em família, através de videotutoriais apresentados no seu site. No final das atividades, faça uma visita virtual a 60 obras da Gulbenkian, em 60 segundos, no conforto da sua casa. Não se esqueça de partilhar os resultados destes momentos criativos, através das redes sociais, usando o hashtag #GulbenkianEmCasa.

Marionetas em ação

Passatempo | 23 mai. | M/0

No mês dos museus, o Museu da Marioneta propõe um desafio muito criativo às famílias: dar asas à imaginação para criar as mais diversas marionetas. Participe e ganhe 1 bilhete duplo para uma oficina pedagógica no Museu da Marioneta.

Sofá de cena

Teatro | 24 mai.: 10h | M/6

A iniciativa “Teatro do Noroeste Em Sua Casa” volta a marcar presença nas casas das famílias. Para maio, a companhia apresenta novos horários e nova programação para o Sofá de Cena. O espetáculo “Bojador” é a aposta do Teatro do Noroeste para o dia 24 de maio.

