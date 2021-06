Totalmente portuguesa, esta plataforma reúne milhares de conteúdos musicais em diferentes formatos (vídeos para karaoke, pautas, letras de canções, instrumentais e muito mais) e promete fazer a diferença nos momentos de lazer das famílias, além de tornar a aprendizagem mais divertida nas escolas.

Disponível para computador e smartphone (com apps gratuitas para iOS e Android), o acesso à Iupki pode ser feito através de um sistema de subscrição (mensal ou anual) ou da aquisição de conteúdos avulso.

Entre os conteúdos estão músicas tradicionais, dezenas de conteúdos temáticos e, claro, novidades que são lançadas todas as semanas. No total, são milhares as canções disponíveis, que podem ainda ser adicionadas a uma playlist para ouvir offline.

Os conteúdos da Iupki são já utilizados pelo canal #EstudoEmCasa do Ministério de Educação e por professores de todo o país, que tiveram acesso à versão beta da plataforma.