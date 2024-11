Este projeto nasce do desejo antigo do autor de criar uma plataforma que combine o acesso ao conhecimento sobre vinhos com a promoção das diversas regiões e dos produtores portugueses. “Há muitos vinhos de qualidade que acabam por ficar na sombra e a minha vontade é a de partilhar essa informação com consumidores e profissionais interessados em descobrir o que o nosso país tem para oferecer,” afirma Luís Gradíssimo.

O novo “Guia de Vinhos”, dedicado aos néctares do arquipélago da Madeira, permite ao leitor explorar as características específicas dos vinhos regionais. Para cada vinho incluído, o guia oferece informações detalhadas, desde o ano de colheita, castas e vinificação, até dados analíticos como teor alcoólico, açúcar residual e acidez. Os vinhos são avaliados numa escala de 0 a 20, com notas de prova escritas em linguagem acessível, ideal para leitores que vão dos iniciantes aos enófilos mais experientes.

O novo “Guia de Vinhos” tem a sua primeira edição dedicada à Madeira e Porto Santo créditos: Divulgação

A publicação pretende também ser uma ferramenta de consulta para profissionais da hotelaria, restauração e enotecas, que poderão utilizá-la para selecionar vinhos de qualidade e conhecer melhor os produtos regionais. Cada edição traz uma introdução à região de foco, ajudando a contextualizar os vinhos e os perfis regionais..

“Queremos que o guia seja uma jornada de descoberta para todos os que se interessam por vinhos. Acreditamos que a possibilidade de consulta digital e a atualização periódica do conteúdo trará mais dinamismo e relevância ao guia, tornando-o um companheiro de referência constante para consumidores e profissionais do setor”, refere Luís Gradíssimo.

O guia não é limitado a vinhos de mesa ou premium, abarcando toda a gama de estilos produzidos na região. As edições serão renovadas, no máximo, a cada dois anos.

O “Guia de Vinhos”já está disponível em formato físico na Amazon, com o valor de lançamento de 12,90€. No formato digital, acessível por meio de subscrição na página luisgradissimo.com, os conteúdos do guia estarão disponíveis para consulta a qualquer momento.