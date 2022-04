Para retribuir todo o carinho às mães e assinalar esta data em família, o InterContinental Lisbon sugere um brunch temático, com um menu buffet repleto de muito amor e sabor.

E, porque mimo nunca é demais, a unidade hoteleira juntou-se, também, à prestigiada marca de cosmética francesa, Filorga, para oferecer um momento de relaxamento a todas as mães, com uma Máscara Ultra Lifting para um rosto mais firme e uma pele mais preenchida. Mas há mais! Durante o brunch será atribuído, aleatoriamente, um kit da Filorga para uma rotina diária completa.

Mas antes de tirarem um tempinho a sós para hidratar a pele, as mães terão um momento em família no brunch do InterContinental Lisbon. O menu inclui diversas opções de quentes e frios e de doces e salgados para todos os gostos. Desde as saladas às sobremesas, o difícil será não provar todas as deliciosas iguarias.

Na estação das Saladas Compostas e dos Frios poderão desfrutar de iguarias como: Salada de Batata Doce, Wakame, Sésamo e Maçã Granny Smith; Legumes assados e Fava Baby e Tábua de Queijos.

Já nos quentes, encontram opções habituais do brunch do Akla Restaurant como os Ovos Benedict com Salmão Fumado ou com Espinafres e Cogumelos, além das tradicionais iguarias americanas como salsicha, bacon crocante e feijões. Mas para um menu completo para miúdos e graúdos, também será possível saborear Pizza de Presunto ou de Peperoni; Perú Recheado; Arroz de Peixe; Batatas assadas e Pappardelle de Beterraba.

Num dia dedicado às mães, o InterContinental Lisbon não poderia deixar de preparar uma série de doces para este brunch. Mil folhas de framboesas, Mousse de Manga e Côco e Tarte de Frutos Exóticos são algumas das deliciosas sobremesas que farão parte do cardápio. As crianças também poderão deliciar-se com espetadas de frutas, fonte de chocolate e marshmallows.

O brunch dia Dia da Mãe está disponível no dia 1 de maio, entre as 11h30 e as 15h, pelo valor de 39€ por pessoa, com estacionamento incluído.