A IKEA inaugurou, no dia 4 de fevereiro, dois novos pontos de recolha - um em Coimbra e outro na Madeira - para soluções de mobiliário e decoração. Neste local, operado por parceiros externos da marca sueca, os clientes poderão levantar as suas compras online, independentemente do valor ou dimensão da encomenda. Para o efeito, será necessário o pagamento de um valor fixo associado ao serviço: 25€ para Coimbra e 49€ para a Madeira.

Informações Coimbra Morada: Parque Industrial de Taveiro, Lote 18 – 3045-508 Coimbra Horário: Dias úteis entre as 09h-12h30 e as 14h-19h (encerra todos os sábados, domingos e feriados) Madeira Morada: Estrada do Garajau nº 139 9125-067, Caniço, Santa Cruz Horário: Todos os dias úteis entre as 08h00 e as 12h30 e as 13h30 e 17h30

“Dentro da nossa estratégia de acessibilidade, queremos apostar cada vez mais nestes novos formatos, em zonas de proximidade, mas, também, em zonas mais distantes das nossas lojas, para que consigamos chegar a um maior número de clientes. [...] Temos a ambição de, durante este ano, operar catorze Pontos de Recolha no país e com isso estarmos mais próximos da maioria dos portugueses”, referiu, em comunicado, o CFO da marca Ricardo Pereira.

Enquadrado na estratégia de transformação multicanal, este serviço torna mais acessível e conveniente às famílias destas regiões adquirir soluções inspiradoras para a casa, que combinam design, qualidade, funcionalidade, sustentabilidade, sempre a preços acessíveis.