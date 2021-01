Higienizador de ar italiano à venda em Portugal inativa bactérias e vírus. Taxa de eficácia certificada é de 99,9%

O SanificaAria 30, um dos novos higienizadores de ar à venda no mercado, inativa bactérias e vírus, incluindo o SARS-CoV-2, na origem da COVID-19. Desenvolvido pela Beghelli, líder europeia em iluminação de emergência, é comercializado em Portugal pela Morgado & Companhia, empresa sediada no Porto que detém a representação exclusiva para o território nacional. Com uma taxa de eficácia comprovada na ordem dos 99,9%, certificada por laboratórios independentes, purifica e melhora a qualidade do ar.

Este equipamento promove a circulação do oxigénio pelo seu interior e higieniza-o, através da ação de raios ultravioletas UV-C. Tem uma capacidade de tratamento de ar de 30 metros cúbidos por hora e um consumo de 25 watts, podendo ser instalado em casas, escritórios, empresas, hotéis, espaços comerciais e hospitais. Ao contrário de outros, é o único equipamento com UV-C que pode ser usado na presença de humanos. Além de silencioso, é eficaz, mesmo na presença de aquecedores e aparelhos de ar condicionado.

"A Beghelli criou uma tecnologia que utiliza uma célula de fluxo iluminada internamente por uma fonte de UV-C, através da qual é forçada a circulação do ar que sai higienizado, mantendo o processo sempre eficaz e respeitando o meio ambiente", esclarece Filipe Morgado, diretor-executivo da Morgado & Companhia. "É um processo totalmente seguro para as pessoas, porque a tecnologia UvOxy, patenteada, não gera ozono nem as radiações emitidas pela lâmpada passam para o exterior do equipamento", assegura.

"O aparelho utiliza uma lâmpada UV-C, que, por estar encapsulada no interior, não expõe as pessoas a essas mesmas radiações. A par desta proteção, a fonte de luz está calibrada de forma a não gerar ozono", sublinha ainda o responsável. O ar absorvido pelo SanificaAria 30, à venda por 259 €, é aspirado para dentro da câmara fechada que contém a fonte de radiação, onde o processo de inativação dos microrganismos ocorre, garantindo, de acordo com o fabricante italiano, um ambiente mais inócuo e saudável.