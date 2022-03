Com o objetivo de reforçar a oferta do festival para as famílias, o Rock in Rio lança o Family Tour – um circuito interativo que vai percorrer toda a Cidade do Rock com várias atividades que poderão ser desfrutadas em conjunto, entre pequenos e graúdos, e serviços complementares a pensar nas necessidades deste público.

O anteriormente apresentado Rock in Rio Kids dá, assim, lugar a um circuito que abrange toda a Cidade do Rock, composto por várias propostas de animação, experiências e serviços adaptados. “Em 2022, mais do que nunca, as famílias sonham estar juntas de novo, a partilhar emoções, a interagir fisicamente e criar novas histórias e novas memórias. Por isso distribuímos por toda a Cidade do Rock as atividades dedicadas às famílias e reforçámos as nossas instalações com áreas exclusivas para este público”, explica Roberta Medina.

“Experiências mágicas” poderia resumir o Family Tour – assim como todo o festival - que só termina depois do check-in ter sido efetuado em todos os pontos do circuito mas que começa muito antes da chegada à Cidade do Rock, mais concretamente no momento da compra do Passaporte Família Galp.

Trata-se de um bilhete único que inclui a entrada de 2 crianças (entre os 3 e os 10 anos, inclusive), dois adultos e um sénior (a partir dos 65 anos), por um preço especial de 152€. Este bilhete encontra-se à venda, em exclusivo, nos postos Galp* aderentes e na compra do mesmo é oferecido um brinde aos pequenos festivaleiros – um kit de credenciais personalizáveis - além de permitir o acesso à Cidade do Rock através de uma entrada exclusiva.

Ao entrar no recinto do Rock in Rio Lisboa, a magia apenas aumenta. Logo na entrada as famílias serão recebidas por animadores que interagem com os visitantes e os encaminham para o ponto de partida do Family Tour - o Check-in. Aqui, as famílias poderão obter todas as informações sobre o circuito, levantar credenciais personalizáveis para as crianças, descarregar a app do Rock in Rio onde podem ir consultando o mapa do circuito e outras informações e dar, assim, início a esta experiência phygital.

A experiência do Family Tour só termina, porém, depois das famílias fazerem o check-in em todos os pontos do circuito. E como? Lendo o QR Code disponível em cada atração, que abrirá a câmara do telemóvel para que as famílias possam registar cada momento com uma selfie. A fotografia poderá ser instantaneamente partilhada nas redes sociais ou guardada no equipamento e, depois de todos os QR Codes lidos, as famílias podem recolher um brinde no último ponto do circuito – o Backstage Lounge da Galp.

Casinhas mágicas

Com o check-in feito, as famílias poderão então partir à descoberta das três casinhas mágicas, espalhadas pela Cidade do Rock. São espaços instagramáveis, alusivos ao mundo da música, junto aos quais existirão várias atividades para as famílias. É o caso da casa David Bowie, onde um grupo de animadores vestidos a rigor levará a cabo performances de malabarismo e equilibrismo; a casa do Yellow Submarine, onde haverá bolas de sabão gigantes e um Homem-caixa – a loucura de qualquer criança; e a casa Esfinge, onde haverá mais animação com mímica e malabarismo.

A programação das casinhas ficará completa com a intervenção de um MC ao longo do dia, que ficará responsável por recriar jogos tradicionais com crianças, e espetáculos de magia que acontecerão em diferentes horários nas várias casas.

Ponto de passagem da Family Tour é, também, a Rock Your Street, que todos os dias do festival recebe o concerto dos alunos do projeto School of Rock, um espetáculo feito por crianças para crianças. Mas porque a magia não tem limites, além de poderem assistir aos mais variados espetáculos nos palcos da Cidade do Rock as crianças vão poder experienciar o que é ser uma verdadeira rock star no GalpBackstage Experience.

Neste espaço, decorado ao estilo de um camarim, os mini festivaleiros vão poder realizar pinturas faciais e escolher acessórios para uma sessão fotográfica, levando para casa muito mais que as fotografias - mas memórias em família. E enquanto os mais novos se divertem “no backstage”, os mais velhos vão poder descansar no Backstage Lounge da Galp– o spot ideal para as famílias que procuram recuperar baterias para as muitas horas de animação que ainda estão por vir.

Do Family Tour faz, ainda, parte uma loja da Lanidor, onde as famílias vão poder personalizar camisolas em conjunto.

Alimentação e facilidades reforçadas para miúdos e graúdos

Além de tudo isto, e a pensar nas necessidades das famílias quando visitam o recinto de um festival, o Rock in Rio reforçou a oferta ao nível da alimentação e facilidades.

Assim, na Cidade do Rock, vai ser possível encontrar casas de banho infantis em diferentes pontos do recinto, áreas lounge para momentos de descanso com lugares sentados e pontos de sombra (como o Lounge Babybel) e menus infantis em diferentes pontos de restauração (Chef’s Garden, Sports’ Bar e Bar 4), além de um Quiosque de Gelados Dione.

Recorde-se que o reencontro está marcado para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista. Esta será a 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa, que traz à Cidade do Rock um cartaz repleto de estrelas nacionais e internacionais.