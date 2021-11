Os cabazes “Love in a Box”, uma seleção com sugestões de ofertas de diferentes lojas, estão de volta, em cinco centros comerciais, ArrábidaShopping, CascaiShopping, Centro Colombo, Centro Vasco da Gama e NorteShopping, com muitas novidades.

Sob o mote “mais tempo para estar presente”, esta é a sugestão dos cinco centros comerciais para surpreender quem mais gosta.

Para tornar o presente ainda mais especial, pode-se realizar o upload de um QR code, com vídeo ou outros formatos, com mensagens personalizadas para quem vai receber o presente.

Há cabazes para homem, senhora e kids com produtos desde acessórios de moda, beleza ou produtos sustentáveis a brinquedos, jogos educativos ou de desporto. É ainda possível criar uma versão personalizada, na qual se pode compor o cabaz, a partir da lista disponibilizada, com os presentes que o tornam mais especial para quem recebe.

Além destes, há opções temáticas e para toda a família, como “Movies & Series” (com snacks e gift card Netflix), “Music Lovers” (com phones, acessórios relacionados com música e gift card Spotfy) e “Fun & Games” (com snacks e jogos para família e amigos).

Os cabazes “Love in a Box”, com preços entre os 12,50€ e os 41€, podem ser comprados no site oficial de cada centro comercial e levantados gratuitamente nos respetivos centros ou enviados para casa por um valor de 4€.