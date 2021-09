A partir de 23 de setembro, e até 14 de outubro, os finais de tarde à quinta-feira são na esplanada do Centro Vasco da Gama. O centro comercial vai organizar um After Work com um conjunto de DJ e saxofonista.

É na esplanada do Piso 3, entre as 19h00 e as 21h00, com vista privilegiada sob o Rio Tejo, que os trabalhadores do Parque das Nações e quem estiver de passagem pelo centro podem aproveitar o After Work para descontrair.

Para que não falte nada, além de música ao vivo, o Centro Vasco da Gama vai ter um mini bar com produtos para degustação e bebidas. Este é o convite do centro comercial para aproveitar os finais de tarde das próximas quatro quintas-feiras.

No Centro Vasco da Gama existem mais duas esplanadas que somam centenas de metros quadrados com vistas panorâmicas e ideais para relaxar numa refeição ou ler um livro. Estão abertas todos os dias das 10h00 às 00h00.