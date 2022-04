Ficção

“Pergunta ao Pó”

Este romance conta a história de um jovem descendente de italianos que parte à aventura, deixando uma pequena povoação no Colorado rumo à vibrante Los Angeles. Para sua desilusão, o que descobre à chegada é uma cidade mergulhada na pobreza opressiva da crise financeira.

Arturo Bandini não tem um tostão, mas teima no sonho de ser um grande escritor. Quando recebe uma bela maquia pela publicação de um conto, esbanja-a em roupas caras, bons restaurantes e bares de striptease. Os planos de grandeza começam a correr mal quando Bandini se envolve numa intensa e destrutiva relação amorosa com a mexicana Camilla Lopez, e também por força da dura realidade que nunca julgou vir a encontrar naquela grande cidade. Tudo o que parecia promissor acaba, afinal, de forma trágica.

“Pergunta ao Pó” (edição Alfaguara) e escrito por John Fanté chega aos escaparates com o preço de 18,85 euros.

“Em Troca de um Coração”

Num momento, June Nealon encarava o futuro com um sorriso no rosto, na expectativa de largos anos de felicidade e aventuras junto da sua família. Agora, o amanhã parece ser tão vazio como o seu coração. A sua vida ficou em suspenso, à espera de que o tempo possa curar as suas feridas, à espera de justiça. À espera de um milagre.

A vida de Shay Bourne já não lhe reservará nenhuma surpresa. O mundo nunca lhe deu fosse o que fosse; por outro lado, ele também nada tem para lhe oferecer. Contudo, no bater de um coração tudo pode mudar. Terá agora uma derradeira oportunidade para expiar os seus pecados, e tudo gira em torno da filha de 11 anos de June, Claire. Se bem que entre Shay e June se estenda um oceano de arrependimento e de dor e o desespero de uma mãe que perdeu a sua filha.

“Em Troca de um Coração” (Bertrand Editora), escrito por Jodi Picoult, chega aos escaparates com o preço de 18,8 euros.

“O Último Fôlego”

Uma mulher, jovem, é vítima de um ataque vil, que a deixou com marcas semelhantes às chagas de Cristo, e encontra-se agora entre a vida e a morte, lutando pela sua sobrevivência na cama de um hospital. Numa corrida contra o tempo, a polícia é chamada a intervir, mas volvidas 24 horas após o crime ela morre, e no seu corpo é descoberta uma tatuagem. A tinta, adulterada com taxina, um potente veneno extraído das folhas de teixo, revela-se a surpreendente arma do crime.

Quando desaparece uma segunda mulher nas ruas de Brighton, o inspetor Francis Sullivan teme estar a lidar com um assassínio em série. A equipa de investigação identifica um suspeito, Alex Mullins, filho de Marni, proprietária de um estúdio de tatuagens – e entre ela e Francis há uma paixão latente que deixou ambos perto de uma aventura amorosa.

“O Último Fôlego” (Bertrand Editora), escrito por Alison Belsham, chega aos escaparates com o preço de 18,8 euros.

“Fazer Vista Grossa”

William Warwick, agora promovido a inspetor, tem em mãos uma perigosa investigação – na clandestinidade, terá de expor e pôr termo a um crime de outro tipo: a corrupção no centro da Polícia Metropolitana de Londres. Em parceria com as inspetoras Rebecca Pankhurst e Nicky Bailey, a equipa concentrará esforços em Jerry Summers, um jovem agente cujo estilo de vida ultrapassa em grande medida aquele que os seus rendimentos lhe permitem. Contudo a investigação pode estar comprometida a partir do momento em que Nicky se apaixona por Summers.

Entretanto, Assem Rashidi, um poderoso traficante de droga, vai a julgamento e Beth, a mulher de Warwick, enceta uma amizade surpreendente com Christina Faulkner – ex-mulher do némesis do inspetor, Miles, um criminoso sofisticado –, que parece não só ter virado a página do passado, como tem agora fartos meios de subsistência após a morte de Miles; era a sua única herdeira.

À medida que a equipa começa a juntar todas as peças, Warwick perceberá que os tentáculos da corrupção se podem estender a domínios muitos mais alargados do que julgava.

“Fazer Vista Grossa” (Bertrand Editora), escrito por Jeffrey Archer, chega às livrarias com o preço de 17,7 euros.

“As Pessoas Invisíveis”

Em 1980, é encontrado em Berlim um caderno que relata a descoberta, em terras portuguesas, de uma jazida de ouro, segredo que levará o leitor aos anos da Segunda Guerra Mundial, à exploração de volfrâmio e à improvável amizade de um engenheiro alemão com o jovem Xavier Sarmiento, que descobre ter o dom de curar e se fascina com a ideia de Poder. É a sua história, de curandeiro e mágico a temido chefe das milícias, que acompanharemos ao longo do romance, assistindo às suas curas e milagres, bem como aos amores clandestinos e à fuga intempestiva para África.

Percorrendo episódios da vida portuguesa ao longo de cinco décadas – das movimentações na raia transmontana durante a Guerra Civil de Espanha à morte de Francisco Sá Carneiro –, As Pessoas Invisíveis é também a revisitação de um dos eventos mais trágicos e menos conhecidos da nossa História colonial: o massacre de um grande número de nativos forros, mostrando como o fim legal da escravatura precedeu, em muitas dezenas de anos, a sua efetiva abolição.

“As Pessoas Invisíveis” (Livros do Brasil), escrito por José Carlos Barros, chega aos escaparates com o preço de 14,9 euros.

Não Ficção

“Por Dentro do Terceiro Reich”

Por Dentro do Terceiro Reich é um testemunho valioso de um homem que durante 12 anos esteve ao lado de Adolf Hitler. Como seu amigo próximo, como arquiteto do regime, como ministro do Armamento e, por fim, como seu crítico. Speer traça, nestas memórias, um retrato completo e único do regime nacional-socialista e do seu líder.

De forma honesta, lúcida, sem fugir às suas responsabilidades, nem apresentando desculpas, é implacável para consigo e para com os seus colaboradores, nomeadamente com Hitler, descrito como um homem simples, sem humor, com uma leitura fantasiosa da realidade, mas com poder de convicção e uma certa “magia”. O homem a quem foi leal, dedicado, tornando-se no seu braço-direito.

Responsável por remodelar Berlim – construindo edifícios megalómanos que fizessem jus à grandeza do regime nazi, como a nova Chancelaria ou o Arco do Triunfo –, manteve a máquina de guerra em funcionamento e afirmou desconhecer os crimes cometidos nos campos de concentração. Albert Speer foi condenado em 1948 pelo Tribunal de Nuremberga a 20 anos de prisão.

A obra é prefaciada pelo historiador Rui Ramos.

“Por Dentro do Terceiro Reich” (edição Crítica), escrito por Albert Speer, chega aos escaparates com o preço de 25,5 euros.

“Miúdos e Ecrãs”

A maior parte das crianças e jovens nasce e cresce no mundo das tecnologias. Fazem parte do seu dia a dia todo o tipo de dispositivos como computadores, tablets, telemóveis e produtos como websites, jogos, histórias interativas, redes sociais, etc., que podem ser vistos, ouvidos, lidos, jogados ou criados nesses dispositivos. Por isso são designados como nativos digitais, enquanto os seus pais, familiares, professores e até os autores deste livro são uma espécie de imigrantes digitais.

Este livro destina-se a pais e/ou educadores que querem desenvolver mais competências e consciência digital que lhes permitam criarem uma relação saudável com os mais novos no que respeita ao uso responsável das novas tecnologias de informação e comunicação. Os conteúdos estão agrupados por tipos de uso de tecnologias e faixas etárias.

“Miúdos e Ecrãs” (edição Oficina do Livro), com autoria de Rute Agulhas e Filipe L. Gil, chega aos escaparates com o preço de 15,5 euros.

“A Grande Aventura”

Escrito com base nos relatórios dos dois pioneiros portugueses e ilustrado por imagens da época, este livro conta a história da primeira travessia aérea do Atlântico Sul empreendida, em 1922, por Sacadura Cabral e Gago Coutinho: uma grande aventura que revolucionou a aviação, impressionou o mundo, elevou o nome de Portugal e deu ânimo a um país afundado numa grave crise económica e política.

A 30 de março de 1922, a bordo de um hidroavião monomotor Fairey IIID Transatlantic – o Lusitânia – e apoiados exclusivamente em navegação astronómica, Gago Coutinho e Sacadura Cabral levantam voo do Tejo em direção ao Brasil. A 17 de junho, depois de vários percalços que incluíram amaragens forçadas, um resgate dramático por um cargueiro britânico e a troca, por duas vezes, de hidroavião, os dois aviadores amararam na baía de Guanabara, no Brasil.

“A Grande Aventura” (Oficina do Livro), escrito por Mário Correia, chega aos escaparates com o preço de 14,9 euros.

“A Vida na Terra – Uma Breve História”

Durante grande parte da sua existência, a Terra foi um astro inóspito em constante fluxo químico, com mares revoltos, atividade vulcânica de proporções planetárias e uma atmosfera em permanente transformação. E contudo, apesar de a vida no nosso planeta ter enfrentado todos os desafios por que um ser vivo poderia passar, ela conseguiu sempre ressurgir, resistir, evoluir, reinventar-se num percurso de milhares de milhões de anos. Sobreviveu ao fogo e ao gelo. Do lodo fez-se esponja, de esponja, vertebrado, e, por fim, ousou deixar os mares e deslocar-se em solo firme e, até, no ar. Esta é a história da maior aventura de sempre.

“A Vida na Terra – Uma Breve História” (Bertrand Editora), escrito por Henry Gee, chega aos escaparates com o preço de 17,7 euros.

“Não Fazemos Ideia – Um Guia para o Universo Desconhecido”

Sabe porque é que o universo tem um limite de velocidade? Não somos todos feitos de antimatéria? O que é a matéria negra e porque é que nos ignora? A resposta a todas estas perguntas é sempre a mesma: “Não Fazemos Ideia” de Jorge Cham, doutorado em Robótica/Engenharia Mecânica pela Universidade de Stanford e criador do site PHD Comics em conjunto com Daniel Whiteson professor de Física na Universidade da Califórnia e colaborador do PHD Comics com comics e vídeos explicativos.

Os autores juntaram-se para nos ajudar a compreender melhor coisas complicadas sobre o nosso universo de forma simples. Este guia ilustrado dos grandes mistérios da Física expõe tudo o que sabemos e explica como o Universo é um imenso território desconhecido que ainda é nosso para explorar.

“Não Fazemos Ideia – Um Guia para o Universo Desconhecido” (edição Desassossego), escrito por Jorge Cham e Daniel Whiteson, chega aos escaparates com o preço de 14,9 euros.

“Diz-me o que Comes, Dir-te-ei que Bactérias Tens”

Neste livro a nutricionista Blanca García-Orea Haro conta, de forma clara e precisa, a importância de cuidar das bactérias para melhorar a nossa saúde, não só física, mas também mental. Com exemplos práticos e ilustrações divertidas, explica a estreita relação do intestino — também conhecido como “o segundo cérebro” — com a imunidade, as emoções e, portanto, com o nosso bem-estar.

A Obra inclui informações sobre o jejum intermitente, os disruptores endócrinos (plásticos, panelas e outros), os distúrbios digestivos mais comuns e como evitá-los, bem como instruções sobre como ler os rótulos dos produtos ou que alimentos e hábitos devemos promover. O livro também inclui mais de 50 receitas fáceis.

“Diz-me o que Comes, Dir-te-ei que Bactérias Tens” (edição Arena) escrito por Blanca García-Orea Haro, chega aos escaparates com o preço de 20,95 euros.

“Somas - Puxa e Descobre As Respostas”

De uma forma divertida, este livro encaminha os pequenos leitores na descoberta das competências matemáticas essenciais com o livro. A criança lê as perguntas, escreve as respostas nas caixas e usa as páginas que deslizam para ver se acertou. Uma obra dirigida a crianças entre os quatro e os seis anos de idade. Uma ajuda aos mais novos a treinarem as contas de somar e a acharem a Matemática fácil e divertida.

O livro inclui a oferta de uma caneta escreve e apaga, para treinar uma e outra vez.