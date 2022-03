Ficção

“O Verão do Lobo”

Quando restos humanos são encontrados no estômago de um lobo morto, Hannah Wester, polícia na remota cidade fronteiriça de Haparanda, no Norte da Suécia, sabe que não haverá outro verão como aquele. Os restos mortais estão relacionados com um confronto sangrento entre traficantes de droga na fronteira com a Finlândia. Mas como é que o homem chegou à floresta de Haparanda?

Hannah e os colegas não deixam pedra sobre pedra. Mas o tempo escasseia e eles não são os únicos a procurar. Quando a brilhante e mortal Katja chega, acontecimentos inesperados e brutais sucedem se. Em poucos dias, a vida em Haparanda complica-se, também para -Hannah, que se verá forçada a confrontar o próprio passado.

O “Verão do Lobo” (edição Suma de Letras) e escrito por Hans Rosenfeldt chega aos escaparates com o preço de 19,9 euros.

“Acusação”

Nick saiu à noite com uma amiga e conheceu um homem chamado Josh, com quem bebeu uns copos. Depois disso, não se lembra de mais nada. Ao acordar, encontra-se perdido num mundo de confusão e dor, e o homem que conheceu não nega que se envolveram — mas afirma ter sido consensual.

Tony sempre protegeu o irmão mais novo, fazendo tudo ao seu alcance para que nada de mal lhe acontecesse. Assim, quando Nick é violentamente ferido, tudo levando a crer que foi vítima de agressão sexual, a fúria de Tony torna-se incontrolável.

Julia, a mulher de Tony, está assustada com a obsessão do marido relativamente ao caso de Nick. Tony nunca soube esconder o seu temperamento volátil, mas saberá ela do que ele é realmente capaz?

Três pessoas comuns unidas por um acontecimento trágico, capaz de destruir vidas. E quando a polícia começa a investigar o caso, esta família em crise poderá ver-se obrigada a fazer o impensável.

“Acusação” “edição Top Seller) foi escrito por Caitlin Wahrer e chega às livrarias com o preço de 18,85 euros.

“Um Amor do Passado”

Madelaine Hillyard é uma cirurgiã cardiovascular mundialmente famosa, com um desempenho profissional irrepreensível. Já na sua vida pessoal não é tão bem-sucedida. Uma mãe dedicada, mas soterrada pelo trabalho, está constantemente em xeque perante a filha, que cria sozinha. Com 16 anos, Lina é uma adolescente confusa e zangada – como todos nós fomos –, e, a cada dia que passa, cada vez mais distante da sua mãe: uma rebelde desesperada por encontrar o pai que nunca conheceu.

Igualmente complicados para Madelaine são os irmãos DeMarco: enquanto o padre Francis DeMarco está sempre disponível para a ajudar, o seu irmão, Angel, há muito escolheu o caminho de mau rapaz. Foi Angel quem, anos atrás, abandonou Madelaine – e uma Lina por nascer –, partindo numa busca muito pessoal pela fama e glória. Madelaine ficou destroçada, mas agora ele reaparece na sua vida… e procura ajuda junto daqueles que antes traiu.

“Um Amor do Passado” (Bertrand Editora) é da autoria de Kristin Hannah e chega aos escaparates com o preço de 17,70 euros.

“À Beira do Fim”

A recompensa mais avultada do mundo cai agora como um machado sobre a cabeça do maior espião americano. A sua única hipótese de sobrevivência é ser mais astuto e mais rápido – e ganhar tempo suficiente aos seus inimigos para descobrir a verdade.

Porém, para levar a cabo a sua mais perigosa missão até ao momento – uma missão que já ceifou as vidas de pessoas muito próximas do nosso herói, tal como a sua mulher – Scot Harvath vai precisar de ajuda. E não será pouca.

Sem saber em quem confiar, Harvath encontrará um aliado improvável numa agente dos serviços secretos noruegueses, Sølvi Kolstad. Tão astuta como ele, tão… letal como ele e igualmente decidida, Sølvi não só tem todas as competências técnicas para a missão, como partilha um passado cruel, interrompido demasiadas vezes. Tal como Harvath.

“À Beira do Fim” (Bertrand Editora), escrito por Brad Thor, chega às livrarias com o preço de 18,8 euros.

“O Fim dos Homens”

O romance de estreia de Christina Sweeney-Baird imagina um mundo dominado pelas mulheres num futuro muito próximo de nós, o ano de 2025. Um vírus que surge na Escócia atinge unicamente os homens, aniquilando rapidamente 90% da população masculina mundial.

Nesta ficção especulativa, a autora apresenta uma perspetiva temática absolutamente intrigante e original, e levanta várias questões pertinentes, tais como: quais as implicações em termos de reorganização social uma vez que as mulheres passam a ter de preencher todos os papéis na sociedade? Qual o impacto nas relações interpessoais? Quais os efeitos em termos económicos, sociais, educacionais e até da própria sobrevivência da espécie?

A premissa controversa de “O Fim dos Homens” deixa espaço para a reflexão, em especial numa altura de tempos pandémicos.

“O Fim dos Homens” (edição Bertrand), escrito por Christina Sweeney-Baird, chega às livrarias com o preço de 18,8 euros.

“A Rainha e a Bastarda”

Uma filha morta, uma santa famosa e um homicídio sem culpados. São estes os ingredientes do romance medieval que servem de argumento para “A Rainha e a Bastarda”, uma história de Patrícia Müller, baseada em factos verídicos, que deu origem à série homónima, exibida pela RTP. Em 1320, num país recém-formado e pobre, sitiado pela guerra e com fronteiras flutuantes e alianças estranhas, Isabel – “a Rainha Santa” – é a figura mais importante da nação, uma mulher misteriosa e autora de milagres que arrisca a vida em gafarias onde trata de leprosos e outros doentes. Ela é a mulher de Dinis, o rei, e mãe de Afonso, o herdeiro, ambos envolvidos numa guerra civil que altera as suas vidas.

O príncipe acusa o pai de preferir Sanches, um dos bastardos reais, e de querer colocá-lo no trono. É no meio desta desordem e desta violência que Maria Afonso, a bastarda mais nova do rei D. Dinis, é violada e morta no convento de Odivelas. Desgostoso com a morte da sua filha preferida, o rei pede ao cavaleiro Lopo Aires Teles que conduza uma investigação destinada a encontrar o assassino de Maria Afonso.

O caminho que o cavaleiro percorre irá levá-lo a uma conspiração religiosa desconhecida, a Vataça Lascaris (a aia da rainha, de origem bizantina, por quem Lopo desenvolve uma obsessão sexual) e à própria Isabel, a Rainha Santa, que guarda segredos que podem mudar o rumo da História de Portugal – e não é tão santa como o tempo a consagrou.

“A Rainha e a Bastarda” (edição Quetzal) com autoria de Patrícia Müller chega às livrarias com o preço de 17,7 euros.

Não Ficção

“O Século XX em 30 Segundos”

Provavelmente sabe, ou julga que sabe, um pouco sobre o que aconteceu no século xx - é provável que, se estiver a ler estas linhas, tenha vivido pelo menos parte dele - e poderá ter mencionado em conversas a Crise dos Mísseis de Cuba, a dupla hélice ou a queda de Wall Street.

Contudo, mesmo para as pessoas que viveram estes acontecimentos, foram os cem anos mais rápidos da História. Por isso, reavive a sua memória com estas breves descrições sobre várias ideias e acontecimentos, desde o Sputnik aos tumultos de Stonewall.

O Século XX em 30 Segundos apresenta uma abordagem única à História moderna, condensando cem anos de inovação e arte, política e conflitos, vitórias e catástrofes em 50 resumos gráficos que proporcionam uma apreciação imediata da forma como o mundo gira e evolui.

Pense nos acontecimentos que definem um período histórico e porquê. Do Exército Vermelho à Quinta-Feira Negra, de Woodstock à World Wide Web, esta é a forma mais rápida de viajar no tempo.

"O Século XX em 30 Segundos” (edição Marcador) teve a coordenação de Jonathan T. Reynolds e chega às livrarias com o preço de 13,90 euros.

“Os Refugiados Judeus de Hitler – Esperança e Ansiedade em Portugal”

Uma descrição profunda das histórias dos judeus que chegaram a Lisboa em busca de segurança e proteção para procurar um futuro longe do centro da Europa. “Os Refugiados Judeus de Hitler – Esperança e Ansiedade em Portugal” é um livro que relata as experiências dramáticas de quem abandona a sua casa e a sua história e se vê obrigado a suplicar pela bondade e compaixão de estranhos. Um livro que descreve a História que teima em repetir-se na Europa.

Marion Kaplan capta a dimensão emocional da fuga ao regime nazi. A mágoa e a ansiedade que marcaram a odisseia destas pessoas é balançada com a euforia da esperança de chegar a Lisboa e de esta ser o ponto de partida para um futuro longe da Europa ocupada pelos alemães. Portugal transformou-se num dos únicos portos seguros para judeus em 1938. As dezenas de milhares de pessoas que passaram por Lisboa transformaram-na no único caminho de evasão em massa da Europa Ocidental. Histórias passadas entre 1938 e 1945 que de Lisboa levaram recordações de compaixão e generosidade.

“Os Refugiados Judeus de Hitler – Esperança e Ansiedade” (edição Temas e Debates, escrito por Marion Kaplan chega aos escaparates com o preço de 20,9 euros.

“As Lições das Árvores”

Mesmo face a incêndios descontrolados, fenómenos meteorológicos cataclísmicos e desertificação, as árvores estão à altura de qualquer capacidade de destruição humana. Nós é que podemos não estar lá para o ver.

No mesmo registo de curiosidade científica de “A Vida Secreta das Árvores”, e com um tom igualmente crítico, Peter Wohlleben aborda as questões relacionadas com a sustentabilidade da vida na terra – do ponto de vista dos sábios seres que a sustentam. Com novas lições sobre as fascinantes capacidades das árvores, leva-nos a ponderar os reais riscos e consequências da exploração sem limites dos recursos naturais do planeta. Uma leitura fascinante – e que é 100% do nosso interesse-

“As Lições das Árvores” (edição Pergaminho), escrito por Peter Wohlleben, chega aos escaparates com o preço de 16,6 euros.

“O Mundo Antes de Nós”

Há 40.000 anos, não éramos a única espécie humana no mundo. Existiam igualmente os Hobbits (Homo floresiensis) na ilha das Flores, na Indonésia; os Denisovanos na Sibéria; o Homo luzonensis nas Filipinas; e o Neandertal no que é agora a Europa e partes da Eurásia.

Em “O Mundo Antes de Nós”, Tom Higham apresenta‑nos a mais recente investigação científica que permitiu transformar o nosso conhecimento sobre a história humana. Aliando investigação arqueológica e novos métodos laboratoriais, o autor desvenda as mais recentes descobertas sobre estas espécies humanas e explora o que poderemos descobrir das suas ligações genéticas.

“O Mundo Antes de Nós” (Edição Desassossego), da autoria de Tom Higham, chega aos escaparates com o preço de 18,8 euros.