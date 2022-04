A partir do próximo dia 1 de maio, a Tailândia deixa de exigir a apresentação de um teste PCR aos viajantes internacionais que estajam totalmente vacinados à chegada ao destino. A nova medida foi aprovada pelo governo tailandês esta sexta-feira e entra em vigor daqui a nove dias. Depois dessa data, os turistas vão poder entrar e viajar livremente para qualquer região do país, mas vão ter de continuar a solicitar com antecedência o passe sanitário Thailand Pass.

Para conseguirem o documento, terão, todavia, de continuar a apresentar o certificado de vacinação contra a COVID-19 e uma apólice de seguro com cobertura mínima equivalente a 10.000 dólares, cerca de 9.270 euros, para tratamentos e/ou despesas médicas. "Também os viajantes internacionais não vacinados ou não totalmente vacinados vão deixar de fazer o teste PCR na chegada ao território", anuncia ainda a Autoridade do Turismo da Tailândia.

"No entanto, devem também solicitar o Thailand Pass e ainda efetuar uma reserva num hotel por cinco dias, juntamente com uma apólice de seguro com cobertura mínima equivalente a 10.000 dólares. Ao chegar à Tailândia, os viajantes não vacinados devem efetuar uma quarentena de cinco dias no hotel e completar um teste de PCR ao quinto dia. A exceção é feita para os viajantes não vacinados que são capazes de enviar prova de um teste PCR negativo dentro de 72 horas da viagem através do sistema Thailand Pass, o que lhes permitirá, à semelhança dos viajantes totalmente vacinados, entrar e ir a qualquer lugar do país", informa também este organismo.

A Tailândia, famosa pelas praias, pelos monumentos e pela gastronomia, é um dos mais populares destinos asiáticos. Antes da pandemia, em 2019, era visitada por quase 40 milhões de turistas. Em 2020, o país esteve fechado ao turismo entre março e agosto e o número de visitantes desceu para os 6,7 milhões. Em 2021, por causa das restrições em vigor, foram apenas 400.000. Em 2022, segundo a Autoridade do Turismo da Tailândia, são esperados 18 milhões.