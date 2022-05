Para assinalar a presença no Rock in Rio 2022, o Gato Preto acaba de lançar a coleção "Gatos do Rock". Criada em parceria com o Rock in Rio e com design Gato Preto, esta coleção exclusiva é composta por 6 canecas e 6 pratos que representam as personalidades e estilos mais icónicos deste género musical tão característico do festival - o rock.

O Gato Preto será o patrocinador oficial da Área Vip do Rock in Rio Lisboa e, para assinalar este momento, a marca de decoração acaba de lançar a coleção "Gatos do Rock", um conjunto de seis pratos e seis canecas, com seis gatos personalizados e que representa alguns dos subgéneros do Rock: Punk Rock, Hard Rock, Indie Rock, Rock Psicadélico, Glam Rock, Heavy Metal. Com as suas diferentes imagens, atribuem personalidades e estilos distintos aos festivaleiros.

"Gatos do Rock" são também uma homenagem à constante variedade musical presente no Rock in Rio com os seus diversos palcos, que dão oportunidade a vários géneros musicais, permitindo aos fãs que se exprimam através da música.

"Depois de um ano e meio de muitos projetos desafiantes e aposta constante no novo posicionamento da marca e rebranding, esta é a estreia do Gato Preto nos festivais de música e faz todo o sentido que seja num festival como o Rock in Rio. A coleção Gatos do Rock é mais uma coleção exclusiva da marca e é também um símbolo de criatividade, irreverência e jovialidade que caracterizam o ADN do Gato Preto. Este ano o Gato Preto mia ao som do Rock", comenta Carolina Afonso, Diretora de Marketing do Gato Preto.