Esta é a terceira abertura da marca portuguesa no ano de 2021, sendo também a sua maior loja no país, reforçando assim a sua presença em território português.

A nova loja no Vila do Conde Retail Park, criada de raiz, reflete o atual conceito da marca: Living Spaces, que torna cada espaço do Gato Preto numa experiência única.

Com uma área de mais de 2000m2, este novo espaço proporciona uma nova experiência de loja, conseguida através da sua divisão em áreas amplas e organizadas, replicando as de uma verdadeira casa.

Esta, em específico, tem integradas no espaço da loja zonas kitchen & amp, com equipamentos de última geração; lounge; living; work; nature e balance, bastante instagramáveis, que refletem o novo posicionamento e o novo zoning da marca e desafiam os visitantes a inspirarem-se e a viverem mais intensamente o seu lar.

Cada divisão transmite uma sensação diferente e ao verem como os móveis, utensílios, adereços e têxteis do Gato Preto ficam numa verdadeira casa, conseguem visualizar que tipo de decoração querem para a sua.

"Esta inauguração também é muito especial para a marca, uma vez que se trata da maior loja do Gato Preto do país e que, graças às suas dimensões e variedade de espaços, vai poder oferecer uma nova experiência de loja ainda mais imersiva e diferente em cada divisão, materializando na perfeição o novo posicionamento da marca", salienta Joaquim Pássaro, CEO do Gato Preto.

O evento de inauguração, além de marcar uma nova etapa do Gato Preto, também pretendeu oferecer uma experiência em loja exclusiva, contando com a presença de Sónia Araújo e João Baião como embaixadores da nova loja.

O evento contou ainda com o DJ Hugo Van Brenda, serviço de cocktails e um livecooking com a blogger Marta Ferreira - Martilicious, embaixadora da marca Miele.

O Gato Preto conta já com 40 lojas físicas em Portugal, 26 em Espanha e ainda uma loja online.