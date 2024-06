“Esta conferência apresenta-nos a todos uma oportunidade de refletir sobre as interseções entre arte, sexualidade, política e lugar nos escritos de Angela Carter, desde os seus muitos romances e contos até à sua volumosa coleção de escritos jornalísticos. O ano de 2024 é também importante para Portugal, pois marca o 50.º aniversário da Revolução dos Cravos que restabeleceu a democracia no país”, enfatiza a organização da conferência "Desire, Imagination & Dream”, a propósito do encontro que vai reunir personalidades nacionais e estrangeiras em torno da obra de um nome maior das letras britânicas, a escritora Angela Carter.

A Conferência vai explorar, principalmente, as questões políticas e artísticas aquando da suavisita a Portugal em 1977, especificamente às Caldas da Rainha, durante os “IV Encontros de Arte em Portugal”. Na época, a autora escreveu dois artigos jornalísticos sobre esses encontros, refletindo sobre o momento pós-revolução a nível social, económico e político. Carter também abordou aspetos identitários, como as cerâmicas e as questões culturais da época.

De 27 a 29 de junho, a Conferência na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, oferece uma programação diversificada que inclui uma experiência gastronómica singular - "Imagery Reflecting Experience” - sob a orientação do chef Rui Mota, a decorrer na Casa de Santa Maria, em Cascais, a 28 de junho.

“Os estudantes do mestrado em Inovação em Artes e Ciências Culinárias (MIACC) da ESHTE desenvolveram uma performance gastronómica com base na leitura e interpretação dos textos de Angela Carter, além da contextualização cultural representada pelas cerâmicas das Caldas da Rainha. A experiência celebra também os 200 anos de uma das marcas mais icónicas de Portugal, a Vista Alegre, em sintonia com a Bordallo Pinheiro”, informa a organização.

O elenco de pratos desenhado para o jantar a 28 de junho nasce inspirado em expressões associadas a Angela Carter aquando da sua visita a Portugal. Refira-se, a título de exemplo, “Yes. Fine” (Tartelete branca com pastinaca e lima); “Lapse of sense” (Cocktail com frango, beterraba e iogurte); “All alive Oh! To the pot” (Leitão com molho de framboesa e carvão de mandioca); Nothing is real (Cheesecake de Queijo da Serra).

Ainda no âmbito da Conferência, decorre uma visita às Caldas da Rainha, a 29 de junho, retomando os locais visitados por Carter e atuais exposições artísticas, no último dia da conferência. Um périplo urbano organizado por Maria José Pires e Isabelle Martins (ESHTE) com a parceria da Câmara Municipal de Caldas da Rainha e que visita, entre outros locais, o Hospital Termal, o Museu José Malhoa, o jardim do Museu da Cerâmica e a loja das cerâmicas Bordallo Pinheiro, assim como o Centro de Artes.

Angela Olive Carter nasce em 1940, em Eastbourne, no Sussex (Inglaterra). Nos anos de 1960 trabalha na imprensa. Em Bristol, onde se licenciou, inicia a carreira literária. Publicou o seu primeiro romance em 1966, com o título Shadow Dance, obra escrita como um policial, embora levante questões sobre a vida íntima e sexual da autora. Segue-se The Magic Toyshop (1967), obra vencedora do prémio literário Jon Llwellyn Rhys. Carter explora o crescimento da mulher sob uma abordagem freudiana. The Sadetan Woman (1979) é uma obra fortemente influenciada pelas suas experiências no Extremo Oriente. A escritora aborda questões sexuais de modo radical.

Na década de 1980 modera o seu tom, publicando, entre outras obras, Nights At The Circus (1984), Black Venus (1985) e Saints and Strangers (1986), bem como o argumento para o filme The Company of Wolves(1984).

Mais informações e inscrições no site oficial da conferência "Desire, Imagination & Dream ou através do seguinte contacto 967 069 922.

A organização da Conferência está a cargo do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, contando com as investigadoras Maria José Pires (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril) e Elena Bollinger (Universidade da Madeira). O evento tem o selo da Angela Carter Society, representada por Caleb Ferrarri (University of the West of England).

O jantar “Imagery Reflecting Experience” conta com os seguintes parceiros: Câmara Municipal de Cascais, Imppacto Catering e Eventos, Koppert Cress, Vista Alegre e Bordallo Pinheiro.