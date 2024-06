O conceito do Praça Fest passa por apresentar ao público um mercado com soluções alternativas ao grande retalho alimentar e à fast-fashion bem como fomentar um estilo de vida mais saudável. Na 3.ª edição deste evento estão presentes mais de 60 marcas e empresas, desenvolvidas na sua maioria por empreendedores nacionais, nas categorias de decoração, moda (roupas e acessórios, grande parte desenvolvidos a partir de materiais ecológicos e produtos resultantes do processo de upcycling), arte, alimentação e lifestyle. O horário desta edição permanece alargado, funcionando nos dois dias entre as 11h00 e a 00h00.

No Praça Fest os visitantes podem comprar, por exemplo, peças de vestuário da Judite, Carimbo Concept, Madé ou Pearls & Waves, peças de decoração da Saboia e Vi Artwork, joalharia da Mystic Apes Studio e da Thaiane Handmade Jewellery, velas artesanais da Serafim Scented Candle ou produtos sustentáveis da Sloow Market.

Neste evento, também há a oportunidade de provar o que os pequenos e médios produtores nacionais produzem, seja através da própria oferta gastronómica da Praça – o brunch continua a ser servido neste fim de semana (entre as 11h00 e as 15h00) e o restaurante Refeitório está aberto para almoços - ou das marcas convidadas para o mercado como é o caso da La Nenette que dá a provar a famosa torta oriunda de França mas reinventada com o toque da tradicional doçaria portuguesa. Mas, nesta edição também se provam sabores internacionais como as empanadas Argentinas da Empanadas do Maxi, os sabores asiáticos da Aura Dim Sum ou os gelados italianos da Único Gelato & Caffe.

No mercado há ainda espaço para exercitar corpo e mente com aulas de ioga e pilates e beber um cocktail do Bar da Praça, ao som de um DJ set ou de uma banda. Para as crianças estão disponíveis workshops desenvolvidos pela Magnolia Method, uma organização sem fins lucrativos de apoio a jovens e crianças. A acompanhar as diversas atividades ao longo do fim de semana, há música a cargo do guitarrista João Pires , dos DJ´s The Mister Chong e Alan James e bossa nova guiada por Godi Osegueda.

Toda a programação é atualizada e pode ser consultada no Instagram da Praça