O Galo de Barcelos é a mais reconhecida peça do figurado certificado português e é, simultaneamente, uma das principais produções do artesanato tradicional de Barcelos, estando em destaque no CoimbraShopping até 27 de junho, através de uma exposição no Piso 1.

A iniciativa arrancou a 8 de junho, na mesma semana em que se celebra o Dia de Portugal, sob o mote “O Mundo Fantástico do Galo de Barcelos, storytelling”.

Esta exposição reúne 28 peças de várias dimensões e materiais criadas por artesãos de Barcelos de diferentes áreas, desde o barro, às madeiras, ao ferro e derivados, ou mesmo a materiais mais contemporâneos como a pasta de papel.

Contudo, há uma peça de especial destaque: um galo gigante de 2,80 metros de altura, que servirá naturalmente de photoplace para os visitantes.

“O Mundo Fantástico do Galo de Barcelos, storytelling” é uma exposição itinerante sendo uma afirmação categórica da excelência artística dos artesãos de Barcelos, que têm o galo como símbolo de identidade cultural.

Retrataram-no não apenas como uma peça de artesanato, mas também como um ícone diferenciador e representativo da diversidade cultural e criativa de um país, único no mundo para modelar e reinventar materiais e transformá-los em obras de arte.

Por esta razão, a UNESCO distingue esta comunidade de pela sua criatividade, tendo atribuindo o título de Cidade Criativa a Barcelos em 2017.