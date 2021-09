As “Noites na Fonte” estão de volta à Fonte Centenária de Águas de Moura a 10 e 11 de setembro, proporcionando um conjunto de espetáculos de música, dança e contos populares, com entrada gratuita.

No dia 10, às 21h30, o espetáculo “Memória no Futuro”, que reúne música e dança - com as participações de Mary Anne, banda vencedora do Warm Up “Março a Partir” - Concurso de Bandas Amadoras do Concelho de Palmela, da Passos e Compassos/DançArte e de Rogélia Santos, da Associação de Festas de S. Pedro da Marateca - já está esgotado.

No dia 11, às 21h30, haverá uma Sessão de Contos Populares com António Fontinha. Conhecido contador de histórias, António Fontinha desenvolveu um trabalho de proximidade com o território de Palmela, tendo colaborado com o Município na edição de um livro, em 1997, “Contos Populares Portugueses ouvidos e contados no Concelho de Palmela”.

O programa de dia 11 integra, ainda, o espetáculo de fados com o cantautor Marco Oliveira (voz e guitarra clássica) e Ricardo Parreira (guitarra portuguesa), às 22h15. “Ruas e Memórias”, gravado em 2019, é o mais recente trabalho de Marco Oliveira e a última produção musical de um dos mais importantes artistas portugueses, José Mário Branco.

Os lugares são limitados e as reservas obrigatórias, através do contato 935 321 218.