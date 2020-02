No Reino da Diversão

Guimarães | 5ª a dom., 24, 25 fev.

Pista de Gelo, festa do chocolate, montanha russa, simuladores e surpreendentes atrações num mega evento para todas as idades. Até 1 de março, o Multiusos de Guimarães será transformado num autêntico “Reino da Diversão”, onde não vão faltar a tradicional e atrativa pista de gelo, carrosséis e outras diversões.

Parque de diversões canino é novidade no Porto

Porto | 2ª a sáb.

Há um novo espaço de diversão com uma forte componente de edutainment para cães e tutores nas instalações da Dogga – Academia para Cães, no Porto. São 200m2 desenhados a pensar no principal e poderoso sentido dos cães - o olfato - que podem utilizar ao longo de um percurso com diferentes atividades, desafios e, claro, muita diversão.

O Mundo Animado de Tim Burton em Lisboa

Lisboa | 3ª a dom.

Já inaugurou e merece visita! A Monstra - Festival de Animação de Lisboa e o Museu da Marioneta mostram “O Mundo Animado de Tim Burton”, uma exposição dedicada ao trabalho de animação do realizador Tim Burton, pela primeira vez em Portugal. Uma oportunidade para descobrir marionetas e desenhos originais dos filmes stop-motion de Tim Burton, bem como armaduras, maquetes, adereços, esboços e pesquisas gráficas de Marte Ataca! (1996), A Noiva Cadáver (2005) e Frankenweenie (2012).

Festival Play: bebés também entram!

Lisboa | até 16 fev.

Arranca este fim de semana e fica até 16 de fevereiro, entre o Cinema São Jorge e a Cinemateca Júnior. No PLAY - Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa, os bebés também entram!

Algarve: pelos castelos da bandeira nacional

Algarve

No escudo da Bandeira Nacional Portuguesa figuram sete castelos, que representam segundo alguns historiadores as sete fortificações pertencentes ao Algarve, conquistadas por D. Afonso III, em 1249. Descobrir quais são é o pretexto perfeito para uma visita aos castelos do Sul.