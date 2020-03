Maia acolhe Orquestra para Bebés

Maia | 8 mar.

A Orquestra para Bebés é um espaço de interação entre pais e filhos num ambiente artístico controlado e orientado sob os mais criteriosos requisitos pedagógicos no tocante à introdução do ensino da música em tão tenra idade. Vale a pena!

Festival Mar-marionetas abre a Norte

Espinho | 8 mar.

A 14ª edição do Festival Internacional de Marionetas de Espinho regressa aos palcos da cidade. O Mário, a Neta e outras marionetas, convidam todos os meninos e meninas para o Baile de Abertura do Festival Mar-marionetas. A entrada é grátis mediante apresentação de bilhete.

Corações com Coroa Café assinala Dia Internacional da Mulher

Lisboa | 7 mar.

O Dia Internacional da Mulher comemora-se a 8 de março, mas a festa faz-se ainda antes no Café Solidário da Associação Corações com Coroa, numa conversa de mulher para mulher. O evento conta com a presença da atriz Rita Blanco, das cantoras Áurea e Marisa Liz e da presidente da Associação, Catarina Furtado.

Sentir o Património em Sintra

Sintra | 7 mar.

Este sábado, por entre ruínas românticas e cascatas, os visitantes podem descobrir os Jardins de Monserrate através do tato, da audição e do olfato. Esta “viagem” é direcionada a visitantes cegos ou com baixa visão, mas aberta a todos os interessados.

Évora: um passeio entre monumentos e Natureza

Alentejo

Évora está a pouco mais de uma hora de Lisboa, servida por uma excelente autoestrada. A cidade e arredores são um manancial para um fim de semana mesmo aqui ao lado. Traçamos o itinerário para facilitar a viagem!