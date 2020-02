Animar 15 chega a Vila do Conde

Vila do Conde | a partir de 15 fev.

A Solar – Galeria de Arte Cinemática e o Teatro Municipal, em Vila do Conde, acolhem a 15ª edição da ANIMAR, projeto educativo com o objetivo de despertar o interesse do público infantojuvenil para o mundo cinemático. Além de sessões de cinema, o encontro conta também com exposições.

"Nunca" em Teatro de Marionetas

Porto | até 16 fev.

Mais de cem anos passaram depois das muito conhecidas aventuras na Terra do Nunca. O que terá acontecido ao longo deste tempo? Saiba tudo neste espetáculo do Teatro de Marionetas do Porto.

Filme-concerto: Harry Potter e o Cálice de Fogo

Lisboa | 15 fev.

Harry Potter e o Cálice de Fogo sobe ao palco do Altice Arena, no dia 15 de fevereiro. A Orquestra Filarmonia das Beiras (com mais de 90 músicos em palco) vai interpretar ao vivo a banda sonora do filme, durante a sua projeção.

Pelas Fragas e Aldeia de Xisto de São Simão

Figueiró dos Vinhos | 16 fev.

Junte-se a esta caminhada e explore em família as famosas Fragas de São Simão, situadas na idílica aldeia de xisto de Casal de São Simão, no concelho de Figueiró dos Vinhos. No final, pode estrear os passadiços que levam até ao coração das fragas.

"Ventania" espalha-se pelo Algarve

Algarve | até 22 mar.

O “Ventania - Festival de Artes Performativas do Barlavento” já chegou ao Algarve, mais propriamente a Lagos, Lagoa, Portimão e Sagres, inspirado no Dia Mundial da Água e no Dia Mundial da Floresta. O Ventania propõe espetáculos e ações de sensibilização, contemplando as áreas do circo contemporâneo, da dança, do teatro e da música. Consulte a agenda!