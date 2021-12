Arquitetices natalícias

Matosinhos | atividades | 20 a 22 dez.: 10h, 14.30h | 6 a 12 anos

Durante as férias, a Casa da Arquitetura de Matosinhos abre as suas portas aos visitantes mais jovens. Seis oficinas compõem o programa das festas, orientado em função de três áreas: explorar, sentir e criar. Construir pontes, olhar o mundo de cima e observar desenhos espelhados são algumas das ideias por detrás dos workshops oferecidos. Por três dias, qualquer um pode ser um arquiteto em ponto pequeno.

Mãos às artes!

Porto | atividades | 20 a 23 dez.: 14h-17h | 6 a 15 anos

Estas férias, os olhos estão postos no Coliseu do Porto. Destinadas a crianças entre os 6 e os 15 anos, as Oficinas de Natal do Balleteatro Serviço Educativo prometem pluridisciplinaridade e muita diversão! Talvez os miúdos lá de casa prefiram praticar danças contemporâneas ou, até mesmo, assistir ao grande circo de Natal do Porto. Preferências à parte, todos estão convidados a passar um bom bocado.

Culturando por aí…

São João da Madeira | atividades | 22 a 30 dez.: 9.30h-12.30h, 14h-17h | 6 a 10 anos

No Museu da Chapelaria, acredita-se que a melhor prenda de Natal são as experiências! As crianças são chamadas a participar em oficinas de trabalho, visitas, jogos lúdico-pedagógicos e muitas outras atividades, com o intuito de desenvolver as suas capacidades cognitivas. As iniciativas decorrem em várias instituições culturais, de modo a dar a conhecer o património local. O Natal chegou em força a São João da Madeira!

O Natal mágico do “Jingle, Jangle”

Lisboa | expressão artística | 20 a 23 dez., 27 a 30 dez.: 8.30h-17h | 8 a 15 anos

A dança, a representação e o canto chegaram à Escola de Danças Sociais e Artes de Espectáculo para espalhar o espírito natalício. Durante duas semanas, crianças e adolescentes podem viver momentos inesquecíveis, focados na autodescoberta através da arte. A história que dá mote às atividades centra-se no dia-a-dia de Jeronicus Jangle, cujos brinquedos extravagantes encantam miúdos e graúdos. Com a ajuda do esforço coletivo, o trabalho reflete-se numa apresentação final cheia de magia!

Férias dignas de um rei

Lisboa | atividades | 20 a 23 dez.: 9.30h-17.30h | 6 a 12 anos

De uma parceria entre o Palácio Nacional da Ajuda e a Time Travellers, nasce um Natal, onde todos os príncipes e princesas vivem aventuras dignas de reis! Graças a um programa recheado, as crianças podem desfrutar de atividades relacionadas com o Natal, o Ano Novo e os vários mistérios escondidos entre as paredes do palácio. Leve os seus filhos a descobrir os cantos desta grande casa.