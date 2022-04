Férias da Páscoa: Saiba onde os mais novos podem passar umas férias inesquecíveis

Páscoa aquática

Vila Nova de Cerveira | 11 a 14 abr.: 14h-17h | 7 a 13 anos | grátis

Esta Páscoa, as crianças podem aprender mais sobre os animais que habitam no Aquamuseu. Num programa de férias com o tema “Como se alimentam os animais”, os mais pequenos acompanham os profissionais do museu entre muitas brincadeiras. Lontras, robalos, sargos, mexilhões e muito mais. Não perca esta viagem às profundezas do Rio Minho.

Caixas de memórias

Matosinhos | 11 a 14 abr.: 9h-12.30h, 14h-17.30h | 6 a 12 | 10€ / dia

No Norte do país, o Museu da Memória de Matosinhos e o Museu da Quinta de Santiago promovem oficinas a pensar nos mais novos. Em “Aviadores da Memória”, o objetivo está em desenvolver a criação artística, através de uma série de trabalhos manuais. Já na atividade “Exploradores Marinhos”, os maiores amantes do oceano são convidados a conhecer as profundezas da arte subaquática.

Arte do movimento

Porto | 11 a 14 abr.: 10h-17h | 6 a 15 anos | 75€ a 85€

O Balleteatro Serviço Educativo apresenta um programa de oficinas, dirigido a crianças e adolescentes. As atividades prometem pluridisciplinaridade artística, abrangendo áreas como a dança, a música, o teatro e o yoga. Assim se estimulam competências motoras, sempre de forma divertida.

Vamos ao quiosque?

Lisboa | 11 a 14 abr.: 9.30h-17.30h | 4 a 13 anos | 105€

O que se pode descobrir entre as páginas de um jornal? Que diferentes cores existem em cada pessoa? Estas são as perguntas centrais das férias no Museu Coleção Berardo. Dos 4 aos 6 anos, as crianças estão convidadas a experimentar a atividade “O quiosque”, focada no mundo noticioso. A partir dos 7 anos, os nomes próprios ganham tons garridos, através da atividade “E se o vosso nome for uma cor?”.

Pequenos grandes jornalistas

Lisboa | 11 a 14 abr.: 9.30h-17.30h | 6 aos 12 anos | 18€ a 60€

De 11 a 14 de abril, as férias da Páscoa são uma autêntica aventura jornalística, no Palácio Pimenta, Teatro Romano, Santo António e Casa dos Bicos. De bloco na mão e lápis na orelha, os pequenos descobrem a cidade, aprendendo a contar as suas histórias. No final, constrói-se um jornal ilustrado, digno das notícias humorísticas de “A Paródia”, publicação dirigida por Rafael Bordalo Pinheiro.

Viagem pelo saber

Lisboa | 11 a 14, 18 abr.: 9h-18h | 6 a 12 anos | 40€ a 160€

Os cientistas lá de casa sempre quiseram fazer uma viagem pelo saber? O Pavilhão do Conhecimento prepara umas férias da Páscoa à altura. Entre experimentação e muitas descobertas, as crianças podem meter as mãos na massa num laboratório-cozinha, na oficina Dòing ou no espaço exterior do pavilhão. Os pequenos cientistas estão prontos a sair à rua.

De pequenino se muda o mundo

Algés | 4 a 18 abr.: 2.ª a 5.ª: 8.30h-18h | 4 a 13 anos | 20€ a 32€ / dia

A Ousar Crescer desafia as crianças a ganhar consciência sobre nós, os outros e o planeta. Durante as férias, os mais novos podem descobrir as pequenas mudanças que estão nas suas mãos, através de atividades de desenho, pintura, yoga, jogos desportivos e, ainda, uma caça aos ovos da Páscoa. De pequenino se contribui para o bem-estar de todos.

Formar futuros veterinários

Algés | 11 a 13 abr.: 9.30h-17.30h | 8 a 16 anos | 190€

Para as crianças que têm um fascínio pelo reino animal, a Exoclinic – Clínica Veterinária de Aves Exóticos propõe um programa focado em descobrir as maravilhas da biologia. Além de conhecerem de perto diversos animais, os mais novos aprendem sobre os seus cuidados de saúde. Eis umas férias dedicadas à próxima geração de veterinários.

Festas dignas da realeza

Queluz | 11 a 14 abr.: 9.30h-17.30h | 6 a 12 anos | 80€ / semana

No Palácio Nacional de Queluz, a época festiva pertence a príncipes e princesas. Desde ateliês a visitas orientadas e trabalhos manuais, há atividades para todos os gostos, ao longo de quatro dias de pura diversão. Apertem os cintos para retornar ao passado, com a história do rei D. Luís I e da rainha D. Maria Pia.

Férias radicais

Almada e Sintra | 11 a 14 abr.: 10h-18h | 6 a 15 anos | 30€ a 110€

Os pequenos aí de casa não conseguem parar quietos? Os Quantum Parks de Almada e Sintra têm a solução. Numa proposta de férias aventureira, trampolins, parkour, ninja, jogos e escalada fazem as delícias dos miúdos mais radicais. Não há melhor maneira para viver a pausa letiva ao máximo.