Estão a chover atividades! Comece já a planear momentos de lazer para a semana inteira

Vamos ao Fantasporto?

Porto | cinema | 1 a 10 abr. | M/0

De 1 a 10 de abril, o maior festival de cinema do Porto regressa à cidade Invicta. O Fantasporto – Festival Internacional de Cinema do Porto oferece o melhor das longas e curtas-metragens dos últimos anos, com especial foco no cinema fantástico e de terror. Com um catálogo de filmes para diversas idades, toda a família pode viver uma excelente sessão de cinema.

Do grão à mó

Espinho | exposição | 7 a 20 abr.: 2.ª a 6.ª: 9h-18h | M/0

No âmbito das celebrações do Dia Nacional dos Moinhos, a Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva vai inaugurar a exposição “Do Grão à Mó: Moinhos do concelho de Espinho”, composta por 11 painéis. A mostra dá conhecer uma longa tradição de sistemas de moagem, integrada na cultura da região. Venha conhecer a importante função deste método.

Olhar o mar de cima

Peniche | património | 4.ª.: 13.30h-16.30h | M/0

Aprender sobre os mistérios marítimos é mais divertido a partir de um farol. Visite o Farol do Cabo Carvoeiro, desde 1790 a guiar embarcações por correntes e marés. Este é um dos mais antigos da costa portuguesa a seguir aos faróis de Nossa Senhora da Luz, Guia, Roca, Serra da Arrábida, Bugio e S. Julião. Às quartas-feiras, leve miúdos e graúdos a conhecer a infraestrutura.

Palco da diplomacia

Queluz | património | 8 abr.: 14.30h | M/0

Localizado no Palácio Nacional de Queluz, o Pavilhão D. Maria I transformou-se no epicentro das relações internacionais de Portugal. Para contar a sua história, a Parques de Sintra organiza a visita guiada “Pavilhão D. Maria I: Residência de Reis, Rainhas e Presidentes do século XX”. Abordam-se, assim, 60 anos de episódios que ocorreram neste palco da diplomacia.

Visitas comentadas

Lisboa | património | 7 abr.: 15h | M/0

Gostava de conhecer o Convento de São Pedro de Alcântara a fundo? A Câmara de Lisboa dinamiza mais uma sessão de Visitas Comentadas, focada no monumento. No coração do Bairro Alto, o Convento de São Pedro de Alcântara remonta ao século XVII, tendo sido edificado no contexto das guerras da Restauração da Independência. Há muito para descobrir nos confins deste local de culto.