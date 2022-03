Uma Páscoa fora da casca. A época dos ovinhos passa-se na Parques de Sintra com muitas atividades para toda a família

Sintra é o cenário ideal para viver uma Páscoa cheia de mistério e aventura. Com o mote “Uma Páscoa fora da casca”, a Parques de Sintra oferece uma campanha especial para viver a época festiva em pleno. Existem diversas opções feitas a pensar nas famílias, desde caças aos doces a piqueniques na natureza. O difícil será mesmo escolher.

As experiências podem ser adquiridas no site da Parques de Sintra, entre 23 de março e 17 de abril. São válidas durante um ano, mediante marcação prévia. Confira já a oferta disponível.

Caça ao Ovo Monumental

A “Caça ao Ovo Monumental” convida miúdos e graúdos a realizar uma travessia entre os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, o Convento dos Capuchos e o Parque e Palácio de Monserrate. Entre os dias 1 e 17 abril, é possível participar nesta atividade, com direito a entradas grátis. Basta visitar três destes monumentos, encontrar os ovos e tirar uma fotografia junto a cada um. No quarto monumento, mostra-se as fotografias e o bilhete é oferecido. Quem será o melhor detetive nesta animada caça aos ovos?

Luis Duarte

Piquenique e diversão em família

A experiência “Piquenique e diversão em família” no Parque e Palácio de Monserrate tem como inspiração os piqueniques da família Cook, responsável pela remodelação da estrutura no século XIX. Além do piquenique, a atividade inclui um pedipaper, destinado a dois adultos e duas crianças entre os 6 e os 12 anos. O custo total da atividade é 80 euros. Venha viver uma experiência à altura da alta sociedade.

José Marques Silva

Natureza em família

As famílias que privilegiam o contacto com a natureza não foram esquecidas. A iniciativa “Natureza em família” converte-se num programa adaptável aos gostos de cada agregado familiar.

Três propostas são apresentadas, tendo sempre as paisagens de Sintra como plano de fundo. Um pedipaper no Parque de Monserrate ou no Parque da Pena, a atividade “Com o Burro e a Galinha Descobrimos a Quintinha” na Quinta de Monserrate e a visita-jogo “À Conquista do Castelo” no Castelo de Mouros compõem o leque disponível. As experiências destinam-se a dois adultos e duas crianças, com o valor de 30 euros.

Luis Duarte

Visita ao Palácio da Pena

Sempre sonhou ter o palácio só para si? Com as atividades da Parques de Sintra, não existem impossíveis. A “Visita em exclusivo ao Palácio da Pena com lanche” combina o melhor das histórias de reis e rainhas, com uma agradável merenda. Depois do palácio encerrar ao público, os visitantes usufruem de uma visita privada pelos cantos desta casa. O valor de 90 euros da atividade cobre a presença de dois adultos.