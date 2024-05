Com horas do conto com ilustração ao vivo, entregas de prémios, saraus de poesia e, ainda, uma sessão de "Iogar com Histórias", onde a magia da literatura se une com a tranquilidade do ioga, a programação é diversificada e dirigido a pessoas de todas as idades.

A 22 de maio, a feira abre às 10h00, com uma Hora do Conto com ilustração ao vivo do livro "Chegou D. Reinaldo Pimpão e acabou-se a confusão!", de Carlos N. Granja com o ilustrador Sebastião Peixoto, seguindo-se da entrega dos Prémios do Concurso de Leitura, que reconhece o esforço e talento dos alunos do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca.

À tarde, pelas 14h30, haverá outra Hora do Conto com ilustração ao vivo sobre o livro "SIM!", de Flávia Barbosa, com ilustrações de Zita Pinto, terminando o dia com a apresentação do livro "25 Mulheres", às 21h00, de Raquel Costa, uma viagem à sociedade portuguesa do início dos anos 70 que espelha as contradições da condição feminina, muitas delas ainda atuais.

Na quinta-feira, dia 23, as atividades são para os jovens de Ponte da Barca, com um Dia Aberto das Atividades de Enriquecimento Curricular, a partir das 16h00, onde turmas do 1.º ciclo apresentam as suas criações e preparam ateliers lúdicos para os visitantes da feira. Às 21h00, celebrando-se a expressão artística, alunos, pais e professores dão vida às palavras, num Sarau de Poesia.

No dia 24, destacam-se duas horas do conto com ilustração ao vivo: às 10h00, apresentando-se "O canto da Serra-mãe", da escritora Estefânia Surreira, com a ilustradora Dina Sachse; e, às 15h00, "7 Vidas", com o autor Pedro Seromenho e o ilustrador Carlo Giovani. À noite, pelas 21h00, tem lugar uma performance: "Metafisicamente d'outro Mundo", por Poeta da Cidade. Nesta última, a música alia-se à palavra, numa criação atmosférica transcendente, com Wake Up Sleep (Cláudio Martins), com a materialização da forma literária que nasce do livro de poesia homónimo de Poeta da Cidade, questionando-nos sobre o que é um amor metafísico e como o sentimos.

Já no sábado, dia 25, de manhã, tem lugar a apresentação do livro "Pequenos gestos, grandes diferenças" de Mónica Mota Lopes, onde se destaca a importância dos gestos simples e do respeito pelas diferenças. Às 21h30 haverá leitura, por Catarina Barbosa, destinada a crianças e adultos, com uma atividade dinâmica e envolvente.

A feira termina no domingo, dia 26 de maio, tendo a sua última atividade às 11h00, com uma sessão de "Iogar com Histórias", onde a instrutora Manuela Fernandes promete uma experiência única, que une a magia da literatura com a serenidade do ioga.