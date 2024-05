O conceito do Praça Fest passa por apresentar ao público um mercado com soluções alternativas ao grande retalho alimentar e à fast-fashion e opções para uma vida mais saudável. Com a curadoria de Sarah de Almeida, nesta segunda edição do evento estão presentes mais de 40 marcas e empresas, desenvolvidas na sua maioria por empreendedores locais, nas categorias de decoração, moda, arte, alimentação e lifestyle, bem como designers que oferecem roupas e acessórios vintage, peças feitas a partir de materiais ecológicos e produtos resultantes do processo de upcycling.

No Praça Fest os visitantes podem comprar, por exemplo, peças de vestuário da Anahi India, Cana Concept, It's Okay ou Kalaia, óculos de sol da Joplins, peças de decoração da Tê. Pê. Ceramics, acessórios de bijuteria da X Studio ou joalharia da Marechiaro; provar o que os pequenos e médios produtores nacionais produzem como, por exemplo, as conservas de malaguetas da Deusa Picante, aprender técnicas para um estilo de vida mais sustentável, beber um copo ao som de um DJ set ou de uma banda e até exercitar corpo e mente com aulas de ioga e pilates.

Para consciencializar o público a consumir de forma mais responsável, ética e ecológica, serão realizados workshops sobre as temáticas da alimentação e moda: customização de roupas e acessórios e dicas para cozinhar sem desperdício, são alguns exemplos.

A acompanhar as diversas atividades ao longo do fim de semana, há música a cargo do duo João Pires e Juninho Ibituruna, DJ Groove Armanda e DJ Alan James.

Além da habitual oferta gastronómica da Praça - que tem o restaurante Refeitório em pleno funcionamento e serve brunch em formato buffet ao sábado e domingo – existirão opções especiais para este mercado que contará com a presença de vários produtores nacionais convidados, nomeadamente vindos dos Açores, e até um bar de Ostras.

O horário deste segundo evento Praça Fest foi alargado funcionando agora até à noite – entre o 12h00 e a 00h00 (25) ou até às 21h00 (26) - e há programação dedicada especialmente às crianças.