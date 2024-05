A segunda edição do festival promovido pela Égide - Associação Portuguesa das Artes, em conjunto com a Associação Lar Doce Ler, decorre dentro do casco histórico da vila de Cabrela, uma das mais antigas do país. O programa deste ano destaca-se por, ao longo de três dias, celebrar o encontro de culturas entre Portugal e Cabo Verde, num formato “à sombra”, que leva o público a conhecer os encantos e recantos da vila alentejana.

A tour Portuguesa de Carminho passa por Cabrela, onde está agendada uma atuação no dia 28 de junho. Ainda no arranque do Festival, Marco Oliveira e Ricardo Parreira vão apresentar aos mais novos aquela que é a maior fadista portuguesa do século XX com um concerto dedicado à vida e obra de Amália Rodrigues.

No programa do “Alentejo World Heritage Festival” destaca-se ainda a projeção do documentário “Cesária Évora”, que dá a conhecer a todos a história da “Barefoot Diva”, a cantora mais internacional de Cabo Verde. Na noite de 29 de junho celebra-se a diversa e vibrante cultura cabo-verdiana com um jantar dançante, com mornas e cachupa, ao som dos músicos Leonel Almeida e Nando Andrade. O dia termina com um concerto que junta as vozes e ritmos de Nancy Vieira, Cristina Clara, Batucadeiras Freireanas Guerreiras e Daniel Bernardes.

Para o último dia do festival, a 30 de junho, está marcado um recital de canto e piano com a soprano Susana Gaspar e o pianista Nuno Vieira de Almeida, dupla que vai homenagear os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. A agenda fica completa com a atuação do Grupo Coral Fora d’Oras de Montemor-o-Novo que encerrará o festival com concerto que funde as culturas celebradas nesta segunda edição do “Alentejo World Heritage Festival”.

A Casa do Povo e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição são dois dos espaços da Vila de Cabrela que vão ser palco, ao longo dos três dias, das expressões musicais consideradas Património Imaterial da Humanidade. É pela Vila com vista para a Serra de Montejunto e Serra da Arrábida que se celebram, pelo segundo ano consecutivo, os grandes intérpretes da World Music e se promovem novos músicos e artistas.

Os bilhetes já estão à venda na Bol e nos locais habituais.