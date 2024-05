Produzidas por Max Oliveira, diretor do MXM ArtCenter, as sessões musicais no hotel de cinci estrelas Saboaria abrem as portas à cidade. Sessões ideais “para relaxar e beber um copo a seguir ao trabalho, ou mesmo antes de um jantar pelo centro do Porto”, refere Diogo Bartilotti Matos, General Manager do hotel. As Saboaria Soundscapes “vão incluir várias atuações musicais, desde Bossa Nova a DJ’s em duo, beatbox com cantores, saxofone com Dj, performances com bailarinos, entre outros registos,” continua.

Desde abril que estas sessões decorrem todas as sextas e sábados entre as 18h00 e as 20h00, sendo que a partir de julho começarão a acontecer também às quintas-feiras.

Todas as quartas-feiras a partir do início de junho, o Saboaria Boutique Hotel Porto lança um convite diferente não só a hóspedes, mas a toda a comunidade: explorar a arte ancestral da olaria. “Depois do lançamento dos workshops de sabão, já disponíveis todas as terças-feiras no hotel, esta nova experiência procura desafiar não apenas os que gostariam de dar os primeiros passos na interação com o barro e com a roda de oleiro, mas também os mais curiosos, que não perdem uma oportunidade para pôr as mãos na massa e testar a sua criatividade”, informa a unidade hoteleira.

Durante duas horas, Micael Bacelar Pereira, designer e cofundador da Bacelar-Pereira Design House, será responsável pela experiência multissensorial que ocupará o jardim do Saboaria. Os workshops têm um custo de 90€ por pessoa, e podem ser reservados antecipadamente, através do e-mail hello@saboariaporto.com ou do telefone 910 564 123.