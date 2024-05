O espetáculo 'Quadros Vivos de Caravaggio' está de regresso a Portugal para mais uma temporada que irá arrancar no fim de maio e que os amantes de pintura barroca e do pintor Caravaggio não devem perder.

Encenada por Ricardo Barceló, esta experiência imersiva destaca-se por conseguir recriar ao vivo alguns dos trabalhos mais emblemáticos do artista italiano através da interpretação teatral e da música clássica. Ao longo de 60 minutos, os espectadores vão poder apreciar de outro ponto de vista obras como ‘Ressurreição de Lázaro’, ‘A Decapitação de João Batista’, ‘Madalena Arrependida’ ou ‘Enterro de Santa Lúcia’.

"Numa representação de quadros vivos que se vão construindo e desconstruindo ao som da Missa em B menor do compositor Johann Sebastian Bach, esta produção portuguesa dá vida à realidade artística, e recria em palco, em tempo real, uma sequência de 21 dos quadros de Caravaggio, que pintou sobretudo temas religiosos.", explica a organização em comunicado sobre esta produção portuguesa. "Um trabalho feito com luz de forma a emular o efeito luminoso característico das obras do famoso pintor barroco, conhecido por Tenebrismo."

Para esta apresentação, a organização escolheu um dos locais mais famosos da cidade de Lisboa: os Claustros do Mosteiro de São Vicente de Fora, edificados durante o reinado de D. Afonso Henriques.

A nova temporada vai contar com seis sessões exclusivas para maiores de seis anos que se irão realizar nos dias 22 e 24 de maio (21h30), 25 de maio (18h00 e 21h30) e 26 de maio (18h00)

Os preços dos bilhetes fixam-se nos 25 euros e podem ser adquiridos diretamente no no local do espetáculo ou online.