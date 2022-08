Novidade de 2022 do festival Fazunchar é a ação comunitária Vila Florida, cujo nome foi roubado à distinção de que Figueiró dos Vinhos foi merecedor em 1998, de "Vila Florida da Europa". Esta é uma iniciativa (já a decorrer) aberta à comunidade e em parceria com várias entidades culturais, recreativas e sociais do concelho, que tem como objetivo recriar uma tradição antiga de Figueiró dos Vinhos, a da construção de flores de papel para decoração das ruas do seu centro histórico, entretanto caída no esquecimento.

No que à música diz respeito, sempre no Auditório da Casa da Cultura - Clube Figueiroense às 21h30, no dia 19 será apresentado o resultado da residência artística de Silly e no dia seguinte, 20 de agosto, decorrerá o concerto de Papercutz + Ensemble.

As já habituais Visitas Guiadas orientadas pela curadora Lara Seixo Rodrigues, os workshops (este ano com Mariana, a miserável e Flórida Studio), o Jornal de Cordel, o Piquenique Comunitário, entre tantas outras atividades, voltam a fazer de Figueiró dos Vinhos uma terra de partilha com as comunidades locais e também com aquelas que aqui se desloquem temporariamente.

Draw _ Contra

Uma vez mais espalhada por várias zonas distintas do concelho - centro histórico e todas as restantes freguesias-, o Fazunchar propõe-nos acompanhar a criação de um conjunto de murais que irão transformar a paisagem urbana e a imagética de Figueiró dos Vinhos. A cargo desta missão, estarão os artistas Alba Fabre Sacristán (Espanha), Juan Rivas (Espanha), Lourenço Providência (Portugal), Mariana, a miserável (Portugal), Slim Safont (Espanha), Taquen (Espanha) e Tiago Hesp (Portugal), o vencedor da open call promovida nesta edição.

Para integrar o roteiro de arte existente, a artista brasileira Arashida foi desafiada a criar um conjunto de telas, que ficarão em vários locais de destaque do centro histórico da Vila.

Helen Bur

Esta 4ª edição do Fazunchar irá iniciar-se com a apresentação do resultado da residência artística de desenho de 2021 que ficou a cargo do ilustrador Francis.co (PT) e que levará ao Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos a exposição "Esquecidos", que ficará patente até 31 de agosto. A inauguração está prevista para as 16h00 de sábado, dia 13.

Em laínte — dialeto oral utilizado pelos vendedores ambulantes de tecido que durante o século XIX passavam por Figueiró dos Vinhos e que de alguma maneira se tornou, sobretudo até meados do século XX, parte integrante do dizer da população da vila — Fazunchar significa fazer. Laínte é uma modificação da palavra latim, exemplo de como estava estruturado todo esse dialeto: a partir de transformações da língua portuguesa.

O Fazunchar “tem na sua génese uma proposta de modificação, alteração da malha urbana de Figueiró dos Vinhos, os seus edifícios, a sua paisagem, respeitando sempre as tradições, heranças e costumes desta vila do interior do país, durante muito tempo esquecida. Um trabalho muito concreto de relação com as gentes deste território através de ações comunitárias de formação e experimentação pela vida da arte”, indica a entidade organizadora, o município de Figueiró dos Vinhos, com curadoria e coorganização da Mistaker Maker, Plataforma de Intervenção Artística.