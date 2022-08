A apresentação da 25.ª edição do Festival Internacional de Balões ruma este ano a Oeiras, num evento a decorrer na Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal, junto ao edifício da câmara municipal.

A iniciativa a 24 de setembro é de entrada gratuito e aberta ao público, com os participantes a “poderem efetuar batismos de voo cativo e assistir ao ponto alto do evento, o Night Glow, um espetáculo noturno de luz, cor e som, com as chamas dos queimadores dos coloridos balões a serem libertadas ao ritmo da música”, informa a entidade organizadora, a Publibalão.

Para fazer um batismo de voo cativo, os visitantes devem dirigir-se ao local do Festival, onde serão recebidos pela organização, por ordem de chegada, e encaminhados para o respetivo balão. “O voo, que irá permitir ter uma visão de 360 graus sobre a Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal e os seus jardins, é apto para todas as idades e gratuito”, lemos no comunicado, que acrescenta: “a realização dos voos e do espetáculo noturno estão condicionados às condições meteorológicas do dia”.

Recorde-se que o Festival Internacional de Balões de Ar Quente (FIBAQ) teve a sua primeira edição em 1997. É anualmente organizado pela Publibalão (e coorganizado, pelo nono ano, pelo Alentejo sem Fronteiras – Clube de Balonismo). O este evento pretende promover o balonismo em Portugal entre os amantes do desporto e a comunidade local.