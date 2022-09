A LEGO®, que está perto de completar 90 anos de existência, abriu aquela que é a maior loja certificada da Europa Ocidental em território português e que se destaca por se dedicar exclusivamente a produtos da marca.

A parceria estabelecida entre os grupos LEGO e Percassi elegeu o Centro Colombo para receber esta abertura que teve lugar no dia 2 de setembro. Com uma decoração criada especialmente para Portugal, aqui os fãs vão poder encontrar alguns dos sets mais procurados e exclusivos, ter direito a ofertas e ainda ter acesso à compra antecipada de produtos.

"O mercado português tem uma relação muito forte com a marca, e sendo Lisboa uma cidade tão criativa, assim que surgiu a oportunidade de inaugurar esta loja na capital portuguesa, ficámos incrivelmente contentes, ainda para mais no ano em que a marca celebra o 90.º aniversário. Estamos muito satisfeitos por estarmos mais próximos dos portugueses e lhes darmos a oportunidade de dar asas à sua criatividade, reconstruindo o seu Mundo e transformando-o num parque de diversões, um tijolo de cada vez", referiu Vincent Plane, Country Manager da LEGO Iberia, em comunicado.

Ao longo dos 550 metros quadrados, os visitantes vão encontrar duas zonas únicas: uma mesa de storytelling, onde podem ver entrevistas e ficar a saber mais sobre o processo de design da marca, e um estúdio de personalização, onde será possível fazerem uma figura personalizada como forma de assinalar a visita à loja.

Todos aqueles que visitarem este espaço e efetuarem compras num valor superior a 125€ vão receber um presente especial, limitado ao stock existente.

Descubra todas as novidades no piso 0 do Centro Colombo.