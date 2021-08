A galeria de arte ArtCatto promove até 30 de setembro, uma exposição única em Portugal do consagrado artista Mark Evans, reconhecido pela precisão cirúrgica com que trabalha um material pouco habitual, a pele.

A curiosidade de infância em brincar com facas e uma propensão para esculpir em cascas de árvores, inspiraram Mark Evans a criar micro-esculturas em grande escala a partir de couro.

Através de lâminas e facas de várias espessuras, o artista galês esculpe cenas fotorrealistas, símbolos e figuras em pedaços de couro. As suas obras são muito procuradas e colecionadas, sobretudo por membros da realeza e celebridades do mundo da música, cinema e desporto, um pouco por todo o mundo.

créditos: Mark Evans

Mark Evans é um perfecionista obsessivo, que trabalha com enorme precisão, levando meses para concluir uma única obra de arte. Utilizando o couro, o artista traz as suas qualidades primitivas para a era moderna. Simultaneamente, presta homenagem às tradições pré-históricas através dos símbolos e imagens da natureza que escolhe esculpir.

“Fico sempre maravilhada quando vejo as suas obras. Ao longo da minha carreira, já admirei imensos trabalhos, mas não há nada que se compare. O Mark é um artista sem igual, com uma técnica única e o resultado final das suas obras de arte em pele é absolutamente magnífico” refere Gillian Catto, Diretora-Geral da ArtCatto.

Nesta exposição, Rogério Timóteo, escultor português, junta-se a Mark Evans. Esta é a primeira exposição do escultor português na ArtCatto, que conta com mais de 40 exposições individuais e participação em mais de 300 exposições coletivas, tanto em Portugal como no estrangeiro. Em Portugal, o artista tem 26 esculturas colocadas em espaços públicos, incluindo 8 esculturas de grandes dimensões.

A exposição de Mark Evans e Rogério Timóteo vai estar patente no Conrad Algarve, o resort de luxo na Quinta do Lago, no Algarve, também reconhecido pela aposta na arte como sendo um dos pilares da cultura da marca.

A galeria de arte ArtCatto é uma criação de Gillian Catto que, após 30 anos de sucesso como proprietária de uma galeria reconhecida internacionalmente em Londres, decidiu-se instalar no Algarve.

Numa altura em que celebra o décimo aniversário, a ArtCatto tem já um papel determinante na promoção do Algarve como centro cultural de excelência, que promove o trabalho de conceituados artistas nacionais e internacionais.