Este verão, as massagens de cinco estrelas à beira da piscina fazem-se com vista para a Serra da Gardunha

O “Bodhi Spa”, localizado na zona das antigas oficinas do edifício histórico que originou o Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa (Quinta do Convento, Fundão), é o local onde os hóspedes desfrutam de momentos de descanso e de relaxamento, com uma piscina interior aquecida e um circuito dinâmico de águas, camas de hidromassagem, uma sala para tratamentos e massagens, sauna e duas propostas de terapia pelo sal, um flutuário e uma sala de haloterapia.

Agora que o estado do tempo o permite, os serviços de massagem e relaxamento estão, também, disponíveis na piscina exterior ou no jardim. “O objetivo é que cliente tire proveito do melhor dois mundos: aproveitar o ar livre e o bom tempo, enquanto desfruta de uma sessão de massagens”, sublinha aquela unidade hoteleira em comunicado.

Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa/João Pedro Silva

O hotel possui ainda um campo de padel, apto para quatro jogadores, e várias atividades de aventura e lazer, tais como BTT, trilhos pedestres, escalada, entre outras.

As instalações do Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa resultam da reabilitação do edificado do século XVI, o antigo Convento do Seixo.

O Hotel apresenta um total de 24 unidades de alojamento, divididas por 16 quartos, quatro suites e ainda quatro villas exteriores. Para completar a oferta, há também o restaurante Pecado e o XVI Bar, com cocktails de assinatura e uma carta de clássicos.

Preços a partir de 130 euros (noite, 2 pax). Reservas pelos telefones 275 249 670 ou 961 550 236 e a-mail booking@conventodoseixo.com