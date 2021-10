O Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa, situado em pleno coração da Serra da Gardunha, abriu recentemente as portas do flutuário. Aqui reproduz-se o Mar Morto num flutuário pensado para um tratamento eficaz e natural para quem sofre de ansiedade, insónias, stress e outras patologias.

Nem sempre é fácil arranjar tempo para parar uns minutos para relaxar e esvaziar a mente. Mas, para bem da sua saúde deve fazê-lo. É isso que o Convento do Seixo proporciona com a reabertura do seu flutuário.

Aproveite a sua estadia no Convento do Seixo para tirar algum tempo para si e desfrutar dos variados serviços do Bodhi Spa. Com um conceito único na região, o flutuário do Bodhi Spa proporciona momentos de meditação, relaxamento e um profundo bem-estar do corpo e da mente.

O ato de flutuar tem inúmeros benefícios para a saúde, nomeadamente a revitalização e o rejuvenescimento da pele, a estimulação e a circulação sanguínea tendo, ainda, um poderoso efeito desintoxicante.

créditos: Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa

Através da flutuação, proporcionada pelo sal Epsom, e com gravidade zero, é possível desligar do mundo lá fora. Aqui, meia hora corresponde a quatro horas de sono intensivo.

Para além dos benefícios descritos, este tratamento ajuda também às articulações e problemas de ossos, reduzindo os sintomas das artrites e artroses. Através do estímulo das reações nervosas, a flutuação reduz as inflamações, facilita a função muscular e ajuda a eliminar as toxinas e a aumentar a capacidade de absorção de nutrientes.

A composição do sal Epsom regula ainda os níveis de magnésio e enzimas no organismo. Tudo isto em 30 minutos por apenas 35€. Venha cuidar-se connosco!

No Bodhi Spa do Convento do Seixo pode ainda desfrutar da piscina interior aquecida com um circuito dinâmico de águas, camas de hidromassagem, jatos subaquáticos, uma sala para tratamentos faciais e corporais, massagens e sauna.

O Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa resulta de uma reabilitação das ruínas do antigo Convento do Seixo

Recuperado o primitivo convento do século XVI, encontra-se agora um espaço de charme que junta sob o mesmo teto, lazer, gastronomia e vinhos, negócios, natureza, cultura, saúde e bem-estar.

O Hotel apresenta um total de 24 unidades de alojamento, divididas por 16 quartos, 4 suites e ainda 4 villas exteriores. Para completar a oferta, há também o restaurante “Pecado” e o “XVI” Bar, com cocktails de assinatura e uma carta de clássicos.

A oferta de serviços disponível no Convento do Seixo Boutique Hotel & SPA fica completa com o “Bodhi" SPA para momentos relaxantes, o Court De Padel para os desportistas, e duas piscinas (interior e exterior).

O Convento é o local ideal para descobrir as belezas da Serra da Gardunha e as Aldeias Históricas da Beira Interior, através das diversas opções de atividades exteriores disponíveis.

É o primeiro hotel de cinco estrelas do distrito de Castelo Branco e está localizado no topo do Fundão, entre a Serra da Gardunha e da Estrela.