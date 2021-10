A ambar, marca 100% portuguesa de material escolar e de escritório, acaba de lançar um novo notebook, em colaboração com artistas portugueses, no âmbito da 2ª edição do projeto AMBAR x artistas portugueses.

Uma edição limitada a 300 notebooks que espelha verdadeiramente a autenticidade de produto, privilegiando o processo de produção handmade e a atenção aos detalhes únicos e caraterísticos de cada artista.

Margo é a segunda artista a juntar-se a este Projeto, que já tinha contado com a participação da artista Verde on The Wall na 1ª edição. Para o reinventar de uma agenda colorida de memórias, Margo inspirou-se no verão que passou na Suécia, repleto de passeios ao ar livre e piqueniques com amigos, em plena harmonia com bicharocos e outros elementos da natureza.

créditos: ambar

Materiais sustentáveis e uma pegada de carbono reduzida a 20% são os pilares deste lançamento. Nesta 2ª edição, a ambar destaca a sua vertente sustentável, com uma capa feita a partir de resíduos orgânicos de milho, interior pautado, páginas de papel reciclado com selo FSC e uma manga constituída por papel de algodão feito a partir de resíduos têxteis.

Para além deste notebook ser eco-friendly, promete ainda dar “voz” a todos os sonhos dos apaixonados pelo papel e escrita com um carinho especial pela mãe natureza, tal como sucedeu com os artistas portugueses escolhidos pela marca, que transpuseram as suas emoções para este caderno através da sua arte.

Expressão artística, criatividade e sustentabilidade. A sinergia perfeita entre a manifestação de pensamentos e a expressão, com a preocupação pela preservação pelo meio ambiente e pelas gerações futuras cruzam-se no novo notebook da ambar.