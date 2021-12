O Hotel sugere presentes em forma de vouchers, numa oferta personalizada e original com tratamentos de bem-estar como massagens relaxantes ou rituais de beleza.

Para além das variadas massagens, este centro disponibiliza diversos tratamentos como as Terapias Holísticas e a Hidroterapia, ou até o famoso Floating, um método inovador que alivia o corpo e a mente da gravidade, conduzindo a um relaxamento profundo, através de um sistema de flutuação em ambiente de restrição de estímulos que permite flutuar sem esforço numa piscina aquecida de água salgada.

Tratamento de casal créditos: Hotel Solverde Spa

No Wellness Center são vários os espaços existentes, como a Sauna seca 85º, Laconium 60º, Banho de vapor de sais 45º, Cabine de gelo, Duche sensações, Piscinas interior e exterior de água do mar aquecida, e ainda o ginásio totalmente equipado.

Na Praia da Granja, em Vila Nova de Gaia, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center é o refúgio perfeito para conhecer os atractivos da Região Norte do país. Com uma localização privilegiada permite passear pela cidade do Porto, junto à praia, e ir até aos Passadiços do Paiva e experimentar a nova ponte suspensa, num passeio intocado e rodeado de natureza selvagem.

Para além da oferta gastronómica rica em saborosas iguarias da cozinha tradicional portuguesa, esta unidade dispõe de um dos centros mais completos e modernos do país - Spa & Wellness Center, com uma enorme variedade de serviços e tratamentos para o corpo e para a mente.

Todas as unidades do Grupo Solverde possuem o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, cumprindo com todas as orientações de segurança e higiene da Direcção-Geral da Saúde, de modo a proporcionar momentos únicos de bem-estar aos seus clientes, em total segurança.