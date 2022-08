O Lisbon Marriott Hotel, vai comemorar o Dia do Cão, que se assinala a 26 de agosto, com um welcome gift. Os cães serão recebidos à entrada, com biscoitos em forma de osso.

O hotel permite o acesso a animais independentemente do peso e do tamanho. Os amigos de quatro patas podem acompanhar os donos, desde que tenham uma trela curta ou ao colo do dono nas áreas públicas, como o lobby, varanda do bar Tapas & tiles-Cafe Terrace, corredores, estacionamento e jardim, exceto no perímetro da piscina.

Os cães não devem ficar sozinhos nos momentos de limpeza do quarto e não podem frequentar restaurante, bar e piscina.

Caso os hóspedes queiram fazer-se acompanhar pelo animal de estimação, à tarifa de alojamento acresce um valor de 20€ por noite, por cada animal. A oferta inclui o kit pet que inclui uma cama, tapete higiénico, uma taça para comida e água.

Na parte exterior da porta do quarto deverá ser colocado o sinal apropriado sempre que o animal se encontrar dentro do mesmo.