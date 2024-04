No mês em que assinala 25 anos de história, o Centro Vasco da Gama foi reconhecido pelo Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria de “Grandes Centros Comerciais”, no distrito de Lisboa, no seguimento da nomeação para esta distinção por parte da população portuguesa.

"É com muito orgulho e entusiasmo que recebemos esta distinção através do reconhecimento direto do público. É um prémio que reflete o nosso caminho ao longo destes 25 anos, acompanhado das marcas e das pessoas certas, com a aposta em serviços distintos. Continuaremos a assumir o nosso compromisso contínuo em oferecer experiências completas aos nossos visitantes, aumentando e diversificando a nossa oferta", refere, em comunicado, Pedro Amaral, diretor do centro comercial.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões tem como objetivo reconhecer o grau de satisfação que os produtos, serviços e as marcas conferem aos seus utilizadores, de forma a identificar, avaliar e premiar o que Portugal tem de melhor. No total das avaliações para esta edição de 2024 estiveram envolvidos cerca de 454 000 consumidores.

Este prémio chega numa altura em que o Centro Vasco da Gama prepara as celebrações do seu 25º aniversário, depois de um período marcado pela chegada de várias marcas de renome como a Benamôr, Vestopazzo, Adolfo Dominguez, Rituals e Scalpers, além da abertura do segundo espaço em Portugal da Avatim. Nos últimos anos, o Centro tem vindo também a explorar a inovação e, no final do ano passado, depois das bicicletas e trotinetes, alargou o seu serviço digital [MY PLACE] to Park aos carros, permitindo agora a reserva online de lugares de estacionamento.