Os Armazéns do Chiado trouxeram a magia do Natal à capital, no sábado passado. O ponto de encontro com o Natal fez-se sentir, mais uma vez, com a inauguração da iluminação de Natal do icónico edifício, nesta que é a altura do ano preferida dos portugueses.

Mas não foi só essa a surpresa apresentada. Este ano, para continuar a iluminar a vida dos visitantes, os Armazéns do Chiado trazem um presente de Natal através de uma campanha única.

Por cada 25€ em compras, o centro oferece um código de participação para que os seus visitantes de habilitem a um SMART EQ ForFour 100% elétrico. Basta apresentar as suas faturas no Balcão de Informações dos Armazéns do Chiado e submeter os códigos em natalarmazensdochiado.pt.

Dia 7, através de um sorteio realizado no centro pelas 18h, vai ser conhecido o grande vencedor.