Considerado o melhor país da Europa a visitar em 2021 pelos utilizadores do site European Best Destinations, Portugal é conhecido pelas paisagens naturais, pela gastronomia, pela história rica em tradição, pelos encantos e recantos da serra e do mar, e por muitos outros atrativos turísticos.

As unidades da STAY HOTELS são a opção ideal para quem quiser conhecer ou revisitar as principais cidades do nosso país, procurando os paraísos escondidos e ainda pouco conhecidos pela maioria dos turistas.

Com uma campanha especial de verão, com noites a 39€, as “Summer STAYS” são a oportunidade perfeita para planear as férias com momentos originais em família, uma fuga romântica ou uma simples alteração de rotina, em refúgios seguros e confortáveis, aproveitando a promoção para estadias até 30 de setembro de 2021. A campanha é válida nos hotéis aderentes, para reservas efetuadas em stayhotels.pt.

A STAY HOTELS é uma marca de hotéis citadinos e modernos, que oferece uma experiência diferente e serviços que incluem pequeno-almoço servido no quarto em horário alargado, snacks Just Delicious 24h/dia, máxima conetividade em todas as zonas do hotel e um serviço de bicicletas gratuito.

Todas as unidades possuem o Selo “Clean&Safe” do Turismo de Portugal e implementaram um rigoroso Protocolo de higiene e segurança, que garante o cumprimento de todas as medidas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde para proporcionar estadias seguras aos seus hóspedes.