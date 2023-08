Esta cadeira evolutiva para bebé também serve para adultos e pode ser uma torre de aprendizagem

A pensar numa cadeira de refeição que sirva as necessidades de um bebé, mas que depois possa continuar a ter utilidade, a Chicco acaba de lançar a Crescendo Up (PVP 169,99€), uma cadeira evolutiva que pode ser usada a partir dos seis meses do bebé até à idade adulta. A cadeira é ainda compacta e fácil de limpar.

De acordo com Marília Pereira, enfermeira, e autora do livro "O bebé sabe comer", “a cadeira de papa deve, essencialmente, servir o seu propósito – a alimentação da criança”, pelo que “ter outras funções como espreguiçadeira ou ter brinquedos incorporados não é vantajoso e pode distrair o bebé fazendo com que este não se concentre no momento da refeição, o que pode prejudicar a noção de saciedade ou fazer com que não se queira alimentar”.

Para a profissional de saúde, a escolha deve ter em conta alguns critérios: a postura do bebé, a facilidade de higienização e a praticidade. “A postura adequada do bebé é importante para garantir que está seguro e confortável durante a refeição, pelo que a cadeira deve ter o suporte adequado para manter o bebé na posição correta: o corpo deve fazer quatro ângulos a 90º (articulação da anca; articulação do joelho; articulação do tornozelo e articulação do cotovelo), evitando possíveis engasgamentos, e o tabuleiro não deve ser muito alto em relação à cintura e cotovelos, de forma a deixar os braços livres”, explica a enfermeira.

créditos: Divulgação

Pensando no facto de hoje em dia os pais procurarem cada vez mais produtos que sejam funcionais, mas que sejam também adaptáveis, a Crescendo Up está também habilitada para ser transformada em torre de aprendizagem, com um acessório adicional, vendido em separado (PVP 59,99€), usando uma base elevada para a qual a criança possa alcançar superfícies mais altas. Está homologada para ser usada dos dois aos seis anos.

A primeira cadeira de papa evolutiva da marca está disponível em três cores - cinzento, preto e verde - tem três configurações permite transformar-se com o passar do tempo de cadeira de papa, a partir dos 6 meses, para cadeira de criança a partir dos 36 meses e cadeira de adulto, até um peso máximo de 110kg.

O apoio dos pés pode ser ajustado em dois níveis de altura, para que a criança possa subir e descer da cadeira de forma segura e com total autonomia, uma forma de estimular a sua independência. Adicionalmente, possui pés adicionais que se ajustam a mesas mais altas ou bancadas de cozinha, permitindo que a criança esteja à mesa com toda a família, um forro composto por poliéster 100% reciclado e um tampo amovível, que facilita a higienização. Quando fechada, esta cadeira é bastante compacta o que facilita a arrumação.

“A introdução da alimentação complementar é um processo. Nem sempre é fácil, não é rápido, mas… vale muito a pena! É importante que os pais a encarem como muito mais do que, meramente, o bebé engolir comida. É uma nova etapa, uma experiência sensorial, cognitiva e motora. É uma verdadeira aprendizagem”, salienta Marília Pereira.