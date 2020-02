Fénix, Goldie e Ly Mystic compõem este grupo de bailarinas especializadas em números de dança e artes circenses temáticos, com fogo e pirotecnia, que incluem burlesco, pole dance, dança oriental, aerial hoop e chair dance. As apresentações das Pyro Ladies realizam-se, ao longo dos quatro dias do evento, nos palcos eróticos, onde decorrem também outros espetáculos de striptease, pole dance e fetiches diversos, assim como mostras de lingerie erótica.

Na MAROTA há ainda tudo sobre os mais diversos gostos. Podem até parecer estranhos para quem contacta pela primeira vez com o mundo do Bondage, Dominação, Submissão e Masoquismo (BDSM) mas a excitação e a sexualidade não se explicam e têm aspetos individuais. Conheça as práticas de trampling – que consiste na ação de caminhar em cima de alguém, por diversas vezes, com o objetivo de gerar um efeito de pressão -, de crossdressing – uma inversão de papéis entre mulher e homem -, ou de pet play – em que alguém assume o comportamento de um animal específico e esquece as regras humanas.

E há ainda muito mais: vão estar os looners, os que têm fetiche pelo rebentamento de balões, os furries, os que gostam de vestir-se de animais de peluche, ou até quem adora cócegas, ser privado de movimentos ou mumificado em plástico aderente. Destaque ainda para o shibari, uma prática ou arte de origem japonesa, erótica e sensual, mas também artística e terapêutica, que consiste na utilização de cordas para amarrar o parceiro.

No palco com os artistas

Tal como em todo o Salão Erótico do Porto, a zona slow sex contempla muitas atividades em que o público pode, não só assistir, como participar e interagir. São exemplos alguns dos espetáculos dos palcos eróticos, em que elementos do público são convidados a interagir de forma humorística e provocativa com os artistas, e as sessões de massagem tântrica, que podem ser realizadas individualmente ou em casal.

Ainda sozinho ou com a cara-metade, é possível aproveitar para fazer aquela fotografia especial, de forma totalmente gratuita. O estúdio de fotografia erótica do Eros Porto disponibiliza as condições ideais de luz, profissionais especializados e toda a privacidade. Trata-se de uma oportunidade única para uma recordação inesquecível.