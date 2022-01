O serviço PressReader constitui uma plataforma digital que dá acesso a mais de sete mil publicações nacionais e estrangeiras. Através do novo serviço gratuito disponibilizado pela Biblioteca Municipal de Loulé, as publicações “podem ser lidas no momento ou descarregadas para uma leitura posterior”, informa a autarquia.

A plataforma disponibiliza o acesso direto e integral a publicações periódicas de mais de 150 países e em mais de 60 línguas, através de uma interface com várias funcionalidades, entre elas pesquisas por título, país, língua ou categoria.

O acesso à PressReader é possível de várias formas, com as credenciais de utilizador da biblioteca. Na Biblioteca de Loulé os leitores deverão solicitar uma palavra passe aos serviços através do e-mail biblioteca@cm-loule.pt ou pelo telefone 289 400 850. A Biblioteca indicará depois todos os passos para aceder à PressReader.

A iniciativa é da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, em concertação com a Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve (BIBAL).