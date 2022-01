A obra vencedora do Prémio Literário José Saramago, a anunciar em outubro de 2022, será publicada e distribuída em todos os países da lusofonia. Concretamente, em Portugal, será publicada pelo Grupo Porto Editora, e, no Brasil, pela Globo Livros, sendo que a edição portuguesa será distribuída e comercializada em todos os países da lusofonia em que não seja publicada localmente. Em adição, será atribuído ao autor da obra um prémio no valor pecuniário de quarenta mil euros.

Por agora, até 31 de maio deste ano, os interessados poderão registar-se na plataforma de divulgação do prémio, facultando os elementos de identificação do autor e de caracterização da obra que lhe sejam solicitados, e apresentar à Fundação Círculo de Leitores o seu manuscrito literário inédito no domínio da ficção, romance ou novela. A obra deverá apresentar “um mínimo de 200 mil caracteres com espaços, escrita em língua portuguesa por pessoas com idade não superior a 40 anos, de qualquer país da lusofonia, excluindo as obras póstumas, bem como os autores que tenham já sido premiados em edições anteriores do Prémio”, anuncia a Fundação Círculo de Leitores.

Nesta edição, o júri é composto por José Luís Peixoto, Prémio Literário José Saramago 2001; Gonçalo M. Tavares, Prémio Literário José Saramago 2005; Valter Hugo Mãe, Prémio Literário José Saramago 2007; João Tordo, Prémio Literário José Saramago 2009; Bruno Vieira Amaral, Prémio Literário José Saramago 2015; Pilar del Río, em representação da Fundação José Saramago; Guilhermina Gomes, em representação da Fundação Círculo de Leitores, que assumirá a Presidência do Júri; e Nélida Piñon, Membro Honorário.

“O Prémio Literário José Saramago, instituído para celebrar a atribuição do Prémio Nobel de Literatura de 1998 a José Saramago e pensado como instrumento para a defesa da língua através do estímulo ao surgimento de jovens escritores da lusofonia, abre as candidaturas para a sua 12.ª edição no início do próximo ano”, lemos em comunicado.